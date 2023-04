Telenet zowel op vast als mobiel de snelste

Telenet was de afgelopen drie maanden de snelste internetprovider en dat zowel op vast als mobiel. Het snelste internet wordt doorgaans in Antwerpen of Gent gemeten.

Uit onderzoek van Ookla, het bedrijf achter meetsite Speedtest.net, blijkt dat in ons land op een mobiel netwerk de mediaan downloadsnelheid op 54,45 Mbps ligt, met een upload van 11,33 Mbps en een latency van 24 milliseconden. Op het vaste netwerk ligt die mediaan op 88,30 Mbps download en 19,34 Mbps upload met een reactiesnelheid van 12 milliseconden.

De metingen van Ookla zijn afkomstig van consumenten die de snelheidstest van het bedrijf uitvoeren op hun site of via hun app. Hoeveel mensen dat afgelopen kwartaal deden is niet bekend.

Kabel domineert

Kijken we naar de vaste aansluitingen dan is Telenet met een mediaan downloadsnelheid van 135,65 Mbps de snelste operator, gevolgd door VOO (inmiddels in handen van Orange) met 124,84 Mbps. Orange volgt op de derde plaats met 104,47 Mbps.

Pas daarna volgen Proximus (59,84 Mbps) en Scarlet (43,66 Mbps). Proximus maakt gebruik van VDSL of glasvezel, al doen de resultaten vermoeden dat het zwaartepunt van de metingen vooral bij de VDSL-gebruikers ligt.

Geleverde Vs. gehaalde snelheid

Die grote verschillen verdienen wel heel wat nuance. Zo gaat het om snelheden op een pc of smartphone van een eindgebruiker en die snelheid is afhankelijk van meerdere omstandigheden. Het kan perfect zijn dat je thuis naast de modem een snelheid van 300 Mbps haalt, maar in je bureau drie kamers verder maar 100 Mbps omdat het wifi-signaal door enkele muren moet bijvoorbeeld.De cijfers van Ookla tonen dus enkel wat je op het einde van je verbinding meet.

Een tweede belangrijke factor is dat Telenet in haar abonnementen hogere snelheden dan Orange aanbiedt, wat deels verklaart dat de mediaan downloadsnelheid er hoger ligt, ook al gaat het technisch om hetzelfde netwerk.

Mobiel: Orange achterop

Kijken we naar de mobiele netwerken van de operatoren dan liggen Telenet/Base en Proximus zeer zicht bij elkaar, met een mediaan downloadsnelheid van respectievelijk 69,48 Mbps en 66,22 Mbps. Wat hier opvalt is het grote verschil met Orange waar de mediaan slechts op 38,62 Mbps ligt.

Ookla bestudeerde ook in welke steden de hoogste snelheden worden gemeten. Voor vast internet scoren Antwerpen en Gent met beiden net geen 85 Mbps het hoogst, gevolgd door Charleroi (79,35 Mbps), Brussel (79,99 Mbps) en Luik (61,08 Mbps.)

Voor Mobiel internet staan opnieuw Gent (119,50 Mbps) en Antwerpen (118,90 Mbps) bovenaan. Hier valt het grote verschil met de rest van het land op: op plaats drie staat Brussel met slechts 52,53 Mbps, gevolgd door Luik (46,25 Mbps) en Charleroi (35,00 Mbps).

De grote verschillen zijn hier mogelijk te verklaren door de bredere uitrol van 5G in Antwerpen en Gent. Ook telt Ookla een locatie pas mee vanaf driehonderd metingen, waardoor sommige kleinere steden met 5G niet opduiken in de rangschikking.