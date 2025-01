Thales en Hispasat ontwikkelen kwantumsleutels voor veilige communicatie

Thales Alenia Space, de ruimtevaartdivisie van Thales, en de Spaanse satellietoperator Hispasat ontwikkelen samen een gloednieuw systeem voor de distributie van kwantumsleutels vanuit een geostationaire baan. Bedoeling daarvan is om gevoelige communicatie beter te beschermen tegen piraterij.

Het systeem wordt de komende twee jaar ontwikkeld met een budget van 103,5 miljoen euro. ‘In de eerste helft van 2028 moet zal het operationeel zijn’, zegt Angel Alvaro, projectmanager bij Thales Alenia Space (een joint venture tussen Thales en Leonardo).

Willekeurige sleutel

Het project is gericht op het beveiligen van militaire en civiele communicatie voor overheden, banken en het beheer van gevoelige infrastructuren. Het systeem genereert een willekeurige sleutel en zendt deze uit. ‘Zodra we de sleutel naar één ontvanger hebben gestuurd, sturen we dezelfde sleutel naar de andere gebruiker en kan er veilig worden gecommuniceerd, met de garantie dat niemand anders deze sleutel kent’, vervolgt Alvaro.

Hoewel er al tests zijn uitgevoerd om kwantumsleutels vanuit een lage baan om de aarde (op een hoogte van zo’n 500 kilometer) naar de grond te verzenden, brengt dit project de technologie voor het eerst naar een geostationaire baan (op een hoogte van 36.000 km te brengen). In tegenstelling tot andere banen om de aarde maakt geostationaire dekking het mogelijk om continue verbindingen tussen twee continenten tot stand te brengen via één enkele satelliet. ‘Vanuit dit perspectief zullen de ruimte en satellieten de ideale infrastructuur vormen voor langeafstandsverbindingen’, stelt Miguel Angel Panduro, CEO van Hispasat.

EuroQCI

De Europese Commissie heeft aangekondigd in 2019 een beveiligde infrastructuur voor kwantumcommunicatie op te zetten onder de naam EuroQCI. Deze knooppunten, die grootstedelijke gebieden in verschillende EU-landen bestrijken, zullen met elkaar worden verbonden via satelliet. Onder meer het beveiligde communicatiesysteem van de Iris²-satellietconstellatie, onlangs gevalideerd door de Europese Commissie, zal EuroQCI-verbindingen bevatten.