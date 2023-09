Toezichthouder legt Lycamobile boete op van bijna 1,4 miljoen euro

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) heeft operator Lycamobile een boete opgelegd van 1,385 miljoen euro, wegens niet-aansluiting op de centrale nummerdatabank gebruikt door de nooddiensten. Het besluit dateert van 4 juli, zo meldt het BIPT vrijdagavond in een persbericht. Lycamobile heeft een beroep ingediend bij het Marktenhof tegen het besluit.

Lees ook: BIPT legt Lycamobile opnieuw boete op

Het BIPT heeft vastgesteld dat Lycamobile meer dan een jaar in gebreke is gebleven om de gegevens van zijn abonnees in te voeren in de centrale nummerdatabank. Sinds begin 2022 zijn operatoren die openbare telefoondiensten aanbieden daartoe verplicht.

De centrale nummerdatabank wordt ter beschikking gesteld van de beheerscentrales van de nooddiensten, die in het geval van een noodoproep daarin snel en efficiënt de adres- en andere persoonsgegevens van de oproeper in nood kunnen terugvinden. De centrale nummerdatabank speelt dan ook een cruciale rol in de organisatie van een snelle en adequate hulpverlening door de nooddiensten ter plaatse, aldus het BIPT.