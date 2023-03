Vooral Citymesh en Orange halen federale 5G-subsidies binnen

De federale overheid gaat 20 miljoen euro uitreiken voor 21 pilootprojecten rond 5G. Dat is vier miljoen minder dan wat er werd voorzien, daarom volgt er binnenkort een tweede oproep.

De 21 pilootprojecten die vandaag worden bekendgemaakt krijgen samen twintig miljoen euro. Naar totaal aantal projecten is Orange de grote winnaar, dat betrokken is bij 11 projecten. Proximus mag twee projecten uitwerken, Telenet duikt net zoals NRB op in één project.

Die twintig miljoen gaat niet naar de operatoren alleen. In praktijk gaat het om 21 projecten met telkens twee tot zes partners die elk een bedrag krijgen toegewezen, waarbij telkens een van de bovengenoemde spectrumhouders is betrokken.

Citymesh

Het meeste geld gaat naar SENSE, een project van Citymesh voor een technisch-economische studie om de inzetbaarheid van drones te groten met 5G-toepassingen en dit bij uitzonderlijke omstandigheden, zoals rampen. Dat project krijgt net geen 3,7 miljoen euro.

Maar ook verder lijken de projecten waar Citymesh bij betrokken is, de meeste subsidies binnen te rijven. Tellen we alle projecten met spectrum van Citymesh op, dan komen we uit op 9,1 miljoen euro voor vijf projecten. Zo gaat er ook 1,5 miljoen euro naar ADB Safegate BV voor 5G-technologie voor onderhoud, baanbewaking en obstakeldetectie in een luchthavenomgeving. Ook Brussels Airport Company krijgt 1,3 miljoen voor een privaat 5G-netwerk voor automatisering in het luchtvervoerproce, met spectrum van Citymesh.

Orange

Naar aantallen toe is Orange de grote winnaar. Het neemt deel in maar liefst elf goedgekeurde projecten. Een twaalfde project (5G-STEPS) is momenteel nog hangende. Daar zou 950.000 euro naartoe gaan, maar dat is op dit moment dus nog niet definitief.

De twee projecten waar Proximus bij betrokken is, krijgen samen (zowel Proximus als haar partners) zo’n 1,4 miljoen euro. Voor Telenet gaat het om één project waar de drie betrokken partners samen 1,18 miljoen euro krijgen. NRB, dat geen ambities heeft als nationale operator, maar wel 5G-spectrum heeft voor bedrijfstoepassingen, krijgt samen met haar partner GSA Services 385.000 euro.

Inhaalbeweging

De bedoeling van de subsidies is om projecten te ondersteunen waar 5G ons land beter kan maken. Het is ook een steun in de rug om een inhaalbeweging te maken, gezien België relatief laat was met de spectrumveiling. Dat kwam door gekibbel tussen de gewesten, gevolgd door een woelige regeringsvorming waardoor er geen veiling kon plaatsvinden.

Het budget is afkomstig van het herstelplan van staatssecretaris Thomas Dermine, maar gaat op initiatief van Telecomminister Petra De Sutter naar 5G-projecten. Toen het plan vorige zomer werd voorgesteld was er sprake van 24 miljoen euro, terwijl er nu maar 20 miljoen (19 miljoen als we het 12e project van Orange niet meetellen) wordt verdeeld.

Op het kabinet van De Sutter benadrukt men dat het wel degelijk de bedoeling is om ook de overige 4-5 miljoen euro naar 5G-projecten te sturen. Er waren niet voldoende ingediende projecten die voldeden aan de selectiecriteria, daarom wordt er nu gestart met 21 projecten, en volgt er binnenkort een tweede oproep voor nieuwe projecten.