Xiaomi stopt nieuw besturingssysteem in Xiaomi 14 en 14 Pro

De toestellen, en het besturingssysteem, zijn voorlopig alleen beschikbaar in China.

Na landgenoot Huawei komt ook Xiaomi met een nieuw besturingssysteem. Het zogeheten HyperOS is gebaseerd op Linux, in combinatie met het eigengebouwde Xiaomi Vela systeem. Het bedrijf zegt meer dan tweehonderd processorplatformen te ondersteunen, en twintig bestandssystemen. Het lijkt de OS ook te willen installeren in alles van smartphones tot kleinere IoT, gezien het volgens het persbericht kan draaien op toestellen met RAM van 64KB tot 24GB.

Xiaomi legt veel nadruk op hoe lichtgewicht het besturingssysteem is, en hoe snel het kan werken op toestellen met weinig processorkracht. Dat laatste is vooral belangrijk in de IoT-markt en in de nieuwere markten die de Chinese gigant wil veroveren, denk dan bijvoorbeeld aan Afrika en armere landen in Zuid-Oost Azië, waar simpeler toestellen gangbaarder zijn.

Security

Verder pakt Xiaomi uit met een systeem van end-to-end security, op een aparte chip. Die moet alles van biometrische informatie en wachtwoorden tot screen locks kunnen verwerken en veilig bijhouden.

Tot slot komt Xiaomi ook met zijn eigen specifieke IoT software platform. Het openbron Vela moet een platform worden voor een hele hoop ‘smart’ devices van zichzelf en van derde partijen. Een en ander is een extensie van Xiaomi’s al bestaande ‘smart home’ toestellen. Het bedrijf brengt al langer smart toestellen zoals televisies uit en zou binnenkort ook in de markt voor autosoftware stappen. Zoals dat bij concurrenten als bijvoorbeeld Samsung gaat, moet het besturingssysteem ervoor zorgen dat al die toestellen netjes met elkaar praten en een gelijkaardige ervaring uitstralen.

Het OS komt in de eerste plaats uit op de Xiaomi 14 en 14 Pro, de vlaggenschepen van het bedrijf die momenteel alleen in China te krijgen zijn, en op een smart tv en een smart watch (ook enkel in eigen land op de markt).

Weg van Android

Xiaomi is niet de eerste Chinese smartphonebouwer die een volledig nieuw, eigen besturingssysteem uitbrengt. Eerder zag Huawei zich al genoodzaakt om zijn HarmonyOS te bouwen, nadat het op een zwarte lijst van de Amerikaanse regering terechtkwam. Die verbood Amerikaanse bedrijven zoals Google, om handel te drijven met Huawei, uit vrees voor spionage.

Huawei werkte tot dan, zoals een meerderheid van de wereldwijde smartphonebouwers, met een op Android gebaseerd besturingssysteem. Xiaomi draaide tot voor kort ook op Android, en lijkt zich daar toch wat tegen te willen wapenen. Het bedrijf zelf staat momenteel niet op de zwarte lijst. Het werd daar door president Donald Trump korte tijd op gezet, maar is er nu weer van af gehaald omdat het niet zo’n sterke banden zou hebben met de Chinese overheid. Dat houdt het echter niet tegen om nu zijn eigen weg te gaan.