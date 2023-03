Telenet wint miljoenencontract om federale overheidsdiensten te connecteren

Telenet Business mag de komende vijf jaar de netwerkverbindingen van de federale overheidsdiensten verzorgen. Het gaat om een contract met een waarde van 73 miljoen euro.

De aanbesteding, uitgeschreven door Belnet, slaat op WAN-connectiviteit voor de federale overheidsdiensten. In praktijk gaat het over het verbinden van 1.200 fysieke locaties in heel het land en dat voor een periode van vijf jaar.

‘De afgelopen twee jaar heeft Belnet via een overheidsopdracht gezocht naar een partner die de federale sites zo efficiënt mogelijk kan verbinden met ons netwerk. Telenet Business heeft aangetoond de juiste expertise te kunnen aanleveren. We zijn daarom verheugd deze samenwerking met hen aan te kondigen’, zegt Dirk Haex, algemeen directeur ad interim van Belnet.

Uit de aanbestedingsopdracht die Data News inkeek leren we dat er twee kandidaten waren voor de opdracht. De belangrijkste factor (69 procent in de weging), was de kostprijs. De SLA woog voor 12 procent door en de levertermijn voor 7 procent.

Telenet zal voor de verbindingen gebruik maken van Hybrid Fiber Coax (het klassieke coax-netwerk), eigen glasvezel en de netwerken van partners. De federale overheidsdiensten kunnen daarbij zowel de gewone internetverbindingen krijgen als dark fiber.