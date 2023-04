Vijftig jaar geleden voerde uitvinder zijn eerste mobiele telefoongesprek

Vandaag is het exact vijftig jaar geleden dat de uitvinder van de mobiele telefonie het allereerste gesprek voerde. Vandaag vindt Martin Cooper dat we te afhankelijk geworden zijn van onze smartphone.

3 April 1973: dat is de dag waarop ingenieur Martin Cooper – ook wel eens de vader van de mobiele telefonie genoemd – voor de allereerste keer een mobiel telefoongesprek voerde in New York. We zeggen bewust ‘mobiele telefoon’, want van een gsm – laat staan smartphone – was toen zeker nog geen sprake. Cooper was een ingenieur bij Motorola en hij belde in dat gesprek met zijn concullega bij Bell Laboratories om hem triomfantelijk te vertellen dat hij belde met “een persoonlijke, draagbare mobiele telefoon.”

Elf jaar later: Motorola Dynatac 8000X

Na dat eerste telefoontje duurde het nog eens 11 jaar vooraleer de commerciële versie van dat eerste prototype verkrijgbaar werd: de Motorola Dynatac 8000X. Dat toestel woog trouwens bijna 890 gram, had een antenne van 15 centimeter, en had voor alle duidelijkheid géén camera, zelfs geen ondersteuning voor sms: dat kwam allemaal pas veel later. Je kon er een half uur mee bellen en had nadien zowat een halve dag nodig om de batterij weer op te laden.

Cooper verwacht verdere evolutie

Vijftig jaar later is Cooper – die nooit gedacht had dat handheld telefoons ‘supercomputers’ gingen worden – toch niet echt onder de indruk van hoe smartphones anno 2023 er uit zien, zo blijkt uit een interview met BBC. ‘Ik denk dat de telefoon van vandaag verre van optimaal is’, zegt hij. ‘Denk er maar eens over na. Je neemt een stuk plastic en glas dat plat is en je zet het dan tegen de ronding van je hoofd. Je houdt je hand in een ongemakkelijke positie. En wanneer je alle prachtige dingen wilt doen die een smartphone kan doen, dan moet je eerst nog de nodige apps hebben.’ ‘Marty’ gelooft sterk dat AI in de toekomst die keuze en voorinstallatie van apps in onze plaats zal maken, afhankelijk van wat we echt nodig hebben.

‘Kijk wat vaker weg’

En ondanks de mooie dingen die hij nog verwacht – zoals dat onze devices op een dag ook onze gezondheid zullen monitoren en onze levenskwaliteit verbeteren – heeft hij toch nog een belangrijke boodschap voor ons allemaal. ‘Ik vind het verschrikkelijk om te zien hoe mensen de straat oversteken en naar hun scherm kijken. Ze hebben écht hun verstand verloren’, vertelde de uitvinder pas nog aan AFP. ‘We zijn te verslaafd geworden. Kijk af en toe ook eens weg van het scherm’, klinkt het nog.

Cooper mag dan wel 94 jaar zijn, zelf hij is nog altijd bij de technologische pinken. Tegen AFP verklapte hij ook dat hij elke nieuwe iPhone koopt en alle nieuwe mogelijkheden uitprobeert. Met zijn smartwatch om zijn pols en de nieuwste iPhone in zijn hand scrollt Martin Cooper nog altijd dagelijks door zijn e-mails en foto’s. Hij heeft zelfs een app die zijn gehoorapparaat aanpast naar zijn wensen.