Biden zet rem op investeringen in Chinese technologie

Amerikaanse bedrijven mogen in China niet langer vrij investeren in de meest geavanceerde technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI) en kwantumcomputing. President Joe Biden ondertekende daartoe een decreet.

De beslissing is bedoeld om ‘de nationale veiligheid van de VS te verdedigen’ door te voorkomen dat Amerikaans kapitaal en expertise bijdragen aan de ontwikkeling van technologieën die de militaire modernisering van China kunnen ondersteunen, klinkt het in een mededeling.

Het decreet is gericht tegen ‘problematische landen’, maar enkel China wordt bij naam genoemd.

Het gaat om een nieuwe stap in Amerikaanse pogingen om te vermijden dat China de technologiekloof met de Verenigde Staten verder verkleint.

China reageert

Peking waarschuwt in een eerste reactie dat het nieuwe Amerikaanse beleid ‘de wereldwijde industriële en toeleveringsketens ernstig verstoort’. Bovendien is het volgens een woordvoerder van het ministerie van Handel een breuk met ‘de principes van eerlijke concurrentie en marktwerking die de VS altijd hebben gepromoot’. De VS zouden zo ‘de internationale handelsorde schaden’ en zelfs ‘de veiligheid van de wereld ernstig verstoren’.