China wil export van batterij- en mineraal-technologie beperken

De Chinese regering kijkt of het exportbeperkingen gaat opleggen op technologie om batterij-onderdelen te maken en om mineralen voor die batterijen te verwerken.

In een document van het Chinese ministerie van Handel staat te lezen dat het land bekijkt of De export van technologie voor de verwerking van lithium en gallium moet worden beperkt. Ook bepaalde technologie voor het maken van batterijen zelf staat op het spel.

De exportbeperking is onderdeel van een grotere handelsoorlog tussen de VS en China, niet toevallig nu Donald Trump een comeback maakt als president. Momenteel staan de plannen open voor commentaar tot 1 februari. Nadien wordt bekeken in welke mate de exportbeperkingen worden doorgevoerd.

De keuze lijkt een antwoord op de beperkingen die het Westen naar China toe oplegt. Denk maar aan machines van ASML om geavanceerde chips te maken. China zelf staat sterk in batterijtechnologie van elektrische wagens, een exportverbod of beperking op die technologie kan het land helpen om haar positie in batterijproductie te behouden of versterken. Tegelijk hebben Chinese bedrijven zelf grote nood aan die technologie. Zo is het Chinese BYD nog maar nipt kleiner dan Tesla als grootste EV–verkoper.