Chinese overheid wil nationale rekenkracht fors vergroten

De Chinese overheid wil zijn nationale rekenkracht tegen 2025 met de helft vergroten. De Aziatische wereldmacht moet dan over 300 exaflops aan computing power beschikken.

China heeft extra rekenkracht nodig om toepassingen op gebied van onder meer financiën en onderwijs te ondersteunen. Dat blijkt uit een plan dat is aangekondigd door zes Chinese ministeries, waaronder het ministerie van Industrie en Informatietechnologie en de Cyberspace Administration of China.

Om dat mogelijk te maken willen de Chinezen nieuwe datacenters openen. Onder meer in het westen van het land moeten nieuwe locaties hun deuren openen. Daarnaast wil de Chinese overheid de snelheid van datanetwerken vergroten. De latentie bij dataoverdracht tussen kritieke faciliteiten mag volgens het plan niet meer dan 5 milliseconden bedragen.

Dertig procent jaarlijkse groei

De Chinese overheid maakte in augustus nog bekend dat het land over een nationale rekenkracht van 197 exaflops beschikt. De nationale rekenkracht neemt dus al langer toe: in 2022 beschikte China nog over 180 exaflops aan rekenkracht. In de afgelopen vijf jaar zou er al een stijging van 30 procent op jaarbasis zijn geweest. De rekenkracht specifiek gericht op AI groeide jaarlijks zelfs met 45 procent.

Ook stelde de Chinese overheid hiermee na de Verenigde Staten (VS) over de meeste rekenkracht te beschikken in verhouding met andere landen. Het laat overigens in het midden over hoeveel rekenkracht de VS volgens hen zouden beschikken.