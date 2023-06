Eerste lithiummijn in Portugal krijgt groen licht van milieuagentschap

Het Portugese milieuagentschap heeft zijn goedkeuring gegeven, met voorwaarden, aan de opening van de eerste lithiummijn in het land. Lithium is een belangrijke grondstof voor de productie van batterijen voor elektrische auto’s.

Het Britse bedrijf Savannah Resources wil lithium delven in de buurt van Boticas, in een landelijk gebied in het noorden van Portugal. Het kreeg nu een ‘gunstige verklaring van milieu-impact’, aldus het milieuagentschap APA. Het wijst erop dat het project sinds de initiële plannen aanzienlijk gewijzigd werd in functie van milieubescherming, onder andere rond de bescherming van waterlopen en biodiversiteit.

Savannah reageert in een persbericht verheugd en benadrukt dat het de eerste keer is dat APA zo’n gunstige verklaring aflevert voor een lithiummijn in Portugal. ‘Deze belangrijke beslissing laat ons toe om de volgende stap te zetten in de procedure om een milieuvergunning te krijgen’, aldus het bedrijf.

In de buurt van de geplande mijn van Savannah wil het Portugese bedrijf Lusorecursos ook een lithiummijn opstarten. De Portugese regering lanceerde een jaar geleden een internationale aanbesteding om op zoek te gaan naar lithium in zes regio’s in het land. Portugal is al de belangrijkste producent van lithium in Europa, maar dat wordt momenteel alleen gebruikt bij de vervaardiging van aardewerk en glas. Lithium is essentieel voor de productie van batterijen voor elektrische voertuigen, net als bijvoorbeeld kobalt en nikkel.