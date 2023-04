Founder Cash App sterft na steekpartij

Bob Lee, de oprichter van de fintech Cash App, is in San Francisco overleden.

De 43-jarige Bob Lee was chief product officer van cryptobedrijf MobileCoin. Hij werkte voordien ook als CTO voor het digitaal betalingsplatform Square (ondertussen herdoopt tot Block) en is een van de oprichters van Cash App, een belangrijke fintech die gebruikers betalingen en investeringen laat regelen.

Volgens de politie van San Francisco werd de man maandag neergestoken en overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Zijn overlijden werd bevestigd door de familie van Lee. Een verdachte in de zaak is nog niet geïdentificeerd.

Misdaad in de stad San Francisco, nog altijd het hart van de Amerikaanse techindustrie, lijkt de voorbije maanden en jaren te stijgen. Sinds het begin van het jaar werden al twaalf moorden geregistreerd door de politie, hoewel de belangrijkste misdaden in de stad rond diefstal draaien.