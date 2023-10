G7 klaar met gedragscode voor AI

De 7 grootste economieën en de EU zijn klaar met een reeks richtlijnen rond AI. Die moeten de veiligheid, privacy en transparantie rond kunstmatige intelligentie door bedrijven promoten, al blijft het een vrijwillig initiatief.

Over de richtlijn wordt al sinds mei vergaderd door Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada, Frankrijk en de EU. Dat heeft volgens Reuters nu geleid tot een document met elf punten om veilige en betrouwbare AI te promoten.

De exacte inhoud van die elf punten is nog niet publiek, maar het gaat onder meer om stappen om risico’s te herkennen, evalueren en aan te pakken. Ook is er aandacht voor de aanpak van misbruik nadat een AI-product op de markt komt.

Andere aspecten gaan onder meer over het rapporteren door bedrijven over de mogelijkheden, beperkingen, het gebruik en misbruik van AI-systemen. Zo moet er ook geïnvesteerd worden in robuuste veiligheidssystemen volgens Reuters.

Aan kunstmatige intelligentie wordt al decennialang gewerkt, maar de laatste 2-3 jaar is de technologie in een stroomversnelling gekomen voor bedrijven en het grote publiek. Beeldgeneratoren als Dall-E of Stable Diffusion, tekstgeneratoren als ChatGPT maken kunstmatige intelligentie plots een stuk eenvoudiger om te gebruiken. Tegelijk werken veel bedrijven aan hun eigen toepassingen op basis van Ai-technologie van de grote spelers.

Dat zorgt voor een hoop nieuwe toepassingen, maar ook nieuwe zorgen rond mogelijk misbruik of onethisch gebruik. Zorgen die bovendien enorm kunnen verschillen per land of per sector.

Vrijwillig

Het initiatief is bedoeld voor bedrijven die werken rond AI, maar het blijft wel een vrijwillige richtlijn. De hoop is wel dat het een soort basis kan vormen voor het omgaan met kunstmatige intelligentie.

Het initiatief van de G7 is geen alleenstaand feit. Ook de VS werkt momenteel aan een moderne wetgeving rond AI. De EU hoopt tegen eind dit jaar daar wetgeving rond klaar te hebben.