Grondstoffen voor computerchips vanaf augustus moeilijker te krijgen

De Chinese regering heeft exportrestricties ingevoerd voor twee belangrijke grondstoffen waarop het een quasi-monopolie heeft. Het land lijkt met de restricties te reageren op eerdere exportverboden van chips aan China.

Vanaf 1 augustus zullen bedrijven toestemming moeten krijgen van de Chinese overheid om twee belangrijke grondstoffen te importeren uit China. Het gaat om gallium en germanium, beide nodig voor de chipindustrie. Dat schrijft de Nederlandse omroep NOS. Exporteurs zullen een licentie moeten aanvragen om de stoffen te verschepen, en onder meer informatie moeten geven over de toepassingen waarvoor die gebruikt zullen worden.

Het gaat om twee grondstoffen waarvan China een erg belangrijke exporteur is. In het geval van gallium komt tot 97% van de wereldwijd geëxporteerde stof uit het land. Voor germanium is dat 60 tot 70%. Beide metaalachtigen zijn een bijproduct van andere industrieën, zoals zinkraffinaderijen. Met de aanpassingen lijkt China te reageren op eerdere exportverboden van Westerse landen. Onder meer de Verenigde Staten en Nederland hebben recent de regels verstrengd voor het exporteren van high-tech chips en (in het geval van chipmachinebouwer ASML) de technologie die nodig is om die chips te bouwen.

Het is echter nog niet duidelijk hoe de Chinese overheid met die licentie-aanvragen zal omgaan. Als het land echt export van de grondstoffen gaat tegenhouden, kan dat grote gevolgen hebben voor de sector, meldt de NOS nog.