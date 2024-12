Het jaar waarin ‘Uncle’ Elon Musk all-in ging

Hij leek al langer zijn best te doen, maar 2024 was het jaar waarin Elon Musk definitief uit de rails slipte. En passant ging hij ‘all-in’ op een overwinning van Trump, en hij won daarmee glansrijk. Het ziet er naar uit dat we in 2025 nog niet van The First Buddy af zijn.

Het begon nochtans doordeweeks: als een jaar waarin de techmogul zoals gewoonlijk lichtjes gestoord tekeerging. In januari mocht hij nog op bezoek in Auschwitz, waarmee hij een laatste restje 2023, waarin hij antisemitische uitlatingen had gedaan, opkuiste, maar daarna was het eerst en vooral business as usual.

Hoogtepunt: in juli was er het gerucht dat hij een potentiële Marskolonie – die voorzag hij binnen een jaar of veertig, vertelde hij de Amerikaanse presentator Ben Shapiro – vooral met zijn eigen zaad zou willen bevruchten. Musk is dan ook gul qua voortplanting: in juni verwelkomde hij zijn alweer twaalfde kind. Dat was niet bij Georgia Meloni, desondanks voelde hij zich in september toch geroepen om een romantische relatie met de Italiaanse premier te ontkennen.

Begon ook in januari: een soap rond de erg royale beloning die de raad van bestuur van Tesla hem wilde toekennen. Kleine aandeelhouders vochten die beslissing aan, een strijd die nog altijd niet beslecht is, ondanks meerdere uitspraken van de rechter die de kleine aandeelhouders gelijk gaf. Als wraak besloot Musk zijn bedrijven weg te halen uit de Amerikaanse staat Delaware, waar ze omwille van het gunstige belastingklimaat waren gevestigd.

Thuis in Mar-A-Lago

En dan kwam er de politiek, waarbij Musk uiteindelijk alles inzette op een overwinning van Trump. Hoewel de techmogul in maart nog zwoer dat hij niemand zou steunen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, begon het in juli al te zoemen dat de rijkste man ter wereld geld in de campagne van The Don zou steken. De mislukte aanslag op de kandidaat was het moment om te bevestigen wat al lang duidelijk was: hij ging voor een nieuwe overwinning van Trump.

Die coming out ging half augustus gepaard met een uren durend, bijzonder onkritisch gesprek tussen Musk en Trump op X. Uiteindelijk zou Musk miljoenen dollars in de campagne pompen en zich bemoeien met de praktische uitrol ervan. Resultaat? Een vast plekje aan tafel in Mar-A-Lago als ‘First Buddy’, en het koosnaampje ‘Uncle Elon’ vanwege Trumps kleindochter Kai.

Ruzie op X

En ondertussen bleef Musk naast First Buddy ook First Twitteraar – sorry, X’er – en voor dat bedrijf werd het al helemaal een bewogen jaar. Had de CEO in 2023 nog alle moderatoren van het platform ontslagen, dan kon hij in januari niet anders dan er opnieuw aantrekken, kwestie van toch minstens beelden van kindermisbruik weg te houden. Verder veranderde geen noot aan zijn toon: moderatie vond hij een ander woord voor censuur.

Op technisch vlak beloofde Musk nog dat er een X-app voor smart-tv’s zou komen, maar verder diende het platform ook voor Elon vooral om ruzie te maken: ruzie met Australië over zijn interpretatie van vrije meningsuiting, die hij won; boel met Brazilië, waar een hoge rechter een vertegenwoordiging ter plekke eiste om in het land aanwezig te mogen zijn. Uiteindelijk zou X een paar maanden uit de lucht zijn in het Zuid-Amerikaanse land, maar bond daar Musk in.

Trumpiaanse rancune

Kers op de taart was augustus, toen Musk ook nog eens ruzie kreeg met zijn adverteerders. Of toch voormalige adverteerders, die hij dan maar voor de rechter sleepte omdat ze geen reclame meer kochten op X. Musk was sowieso regelmatig op de rechtbank te vinden. Het hele jaar door vocht hij immers ook een robbertje uit met OpenAI. Als ex-medeoprichter van het bedrijf vond hij dat de ontwikkelaar van ChatGPT na een deal met Microsoft te ver was afgeweken van zijn oorspronkelijke doelstellingen om geen winstoogmerk na te streven. ‘Niets van aan’, reageerde OpenAI zelf. In een vlaag van Trumpiaanse rancune verbood Musk vervolgens het gebruik van iPhones in zijn bedrijven, en breidde hij de klacht uit richting Microsoft.

Dat hij sinds vorig jaar ook zelf een nieuw bedrijf rond AI op poten had gezet, kon er misschien iets mee te maken hebben. Niettemin beloofde de ondernemer om de broncode van chatbot Grok – waarmee ongeveer alles toegelaten is – openbaar te maken. Als dat xAI sowieso al snel 24 miljard dollar waard is, kun je je dat misschien permitteren.

Cybertrucks teruggeroepen

Op mobiel vlak liet Musk zich ook niet onbetuigd, al had Tesla niet meteen een onbewogen jaar. In maart werd een aanslag gepleegd op een Duitse fabriek van het merk. De cybertruck die eind 2023 met veel bombarie was gelanceerd, had dan weer last van blokkerende pedalen en diende meermaals te worden teruggeroepen. En de doordeweekse Tesla? Die bleek niet immuun voor hackers. De zelfrijdende wagen waar Musk al jaren aan werkt, werd in oktober voorgesteld en bleek effectief een robottaxi te worden. De wagen zou in 2026 in productie gaan.

‘Als dit mislukt, I’m fucked’, zei Musk in een onbewaakt moment over zijn steun aan Trump. De Tesla-baas, X-afficionado, en almaar minder aangename mens, heeft dit jaar zwaar gegokt, en daarmee ook gewonnen. Musk sluit 2024 niet alleen af als eerste mens die meer dan 400 biljoen dollar waard is, hij begint 2025 als hoofd van de dienst die moetbesparen op de Amerikaanse overheid. Daarmee krijgt hij een flinke vinger in de pap in het beleid rond crypto, ruimtevaart en vooral regulering en deregulering. Afgaand op de laatste weken van dit jaar zal dat gepaard gaan met enige oproer. In nauwelijks anderhalve week goot hij al benzine op het polarisatievuur in Groot-Brittannië en Duitsland, zette hij een vriend aan het hoofd van NASA, én dwong hij de Republikeinse senatoren bijna tot een shutdown.

Hou u vast aan de takken van de bomen.