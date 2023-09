Intel krijgt alsnog nieuwe Europese boete

De Europese Commissie heeft de Amerikaanse chipproducent Intel opnieuw een boete voor misbruik van een dominante positie opgelegd. Met deze boete van ongeveer 376 miljoen euro zet ze een nieuwe stap in een juridische veldslag die inmiddels vijftien jaar aansleept.

De Commissie had Intel in 2009 een toenmalige recordboete van meer dan één miljard euro opgelegd omdat het bedrijf misbruik zou hebben gemaakt van zijn dominante positie op de Europese markt voor x86-microprocessoren om concurrent AMD voetje te lichten. Intel had volgens de Commissie computerfabrikanten voorwaardelijke kortingen gegeven om zijn processoren te kopen.

Daarnaast zou de chipmaker computerfabrikanten betaald hebben om de lancering van producten met processoren van de concurrentie te stoppen of uit te stellen en de verkoopkanalen voor deze producten beperkt hebben, zogenaamde naakte beperkingen. Intel betwistte de beslissing en na een uitputtingsslag bij de Europese rechters in Luxemburg annuleerde het Gerecht vorig jaar de hele boete.

Volgens het Gerecht had de Commissie niet voldoende bewezen dat de kortingen mededingingsbeperkende gevolgen hadden. Dat was wel het geval voor de naakte beperkingen, maar de boete werd in zijn geheel nietig verklaard omdat niet bepaald kon worden welk bedrag uitsluitend betrekking had op die tweede aantijging.

Daarom komt de Commissie nu met een besluit waarin Intel enkel wordt beboet voor de naakte beperkingen. Die wordt nu becijferd op 376,36 miljoen euro. Het gaat om betalingen aan HP, Acer en Lenovo in de periode van 2002 tot 2006. ‘Intel betaalde zijn klanten om de verkoop van producten met chips van zijn belangrijkste concurrent te beperken, uit te stellen of te stoppen. Dat is in strijd met onze mededingsregels. Ons besluit toont dat we willen verzekeren dat ernstige inbreuken niet onbestraft blijven’, zei Eurocommissaris Didier Reynders, die momenteel bevoegd is over het concurrentiebeleid. De Commissie heeft overigens ook beroep aangetekend tegen de beslissing van het Gerecht over de kortingen. Die zaak is nog hangende.