Iraanse Hoge Raad voor Cyberspace wil verbod WhatsApp en Google Play opheffen

De Iraanse Hoge Raad voor Cyberspace, die toeziet op internetkwesties in het land, heeft gestemd voor het opheffen van het verbod op de applicatie WhatsApp. Dat meldt het Iraanse staatsmedium Irna.

Op de applicatie WhatsApp zijn al meer dan twee jaar beperkingen van kracht in het streng Islamitische land. “Het verbod op WhatsApp en Google Play is opgeheven door een unanieme stemming van de leden van de Hoge Raad voor Cyberspace”, aldus het Iraanse persbureau Irna. “Dit is de eerste stap in het proces om de beperkingen op te heffen”, klinkt het bij de Iraanse waakhond voor het internet en cybersecurity. Die had het verbod ruim twee jaar geleden ingesteld, aan het begin van de betogingen naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini. WhatsApp lanceerde even nadien de mogelijkheid om via een proxy censuur te omzeilen.