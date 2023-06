Aanklacht tegen OpenAI en Microsoft voor stelen data

Microsoft en OpenAI krijgen binnenkort misschien met een groepsrechtszaak te maken voor het schrapen van data zonder toestemming. Als de zaak aanvaard wordt, kan het de bedrijven miljarden kosten.

Een zestiental anonieme mensen hebben Microsoft en OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, aangeklaagd voor het verzamelen van persoonlijke informatie zonder toestemming. In de zaak, die werd ingediend bij de rechtsbank in San Francisco, geven ze aan dat de bedrijven niet de wettelijke middelen hebben ingezet om data te verzamelen voor het trainen van hun AI-model en dat ze die gegevens in plaats daarvan hebben geschraapt zonder ervoor te betalen.

In de aanklacht schrijven ze dat er bestaande protocols zijn om persoonlijke informatie en andere teksten op legale wijze te kopen, maar dat Microsoft en OpenAI een andere aanpak kozen: diefstal. ‘Ze hebben systematisch en zonder toestemming 300 miljard woorden van het internet geschraapt, van boeken, artikels, websites en webpostjes, waaronder persoonlijke informatie. Open AI deed dat in het geheim en zonder zich te registreren als een data broker, wat nodig is volgens de wet’, aldus de aanklacht.

Class action

De indieners klagen verder aan dat die informatie nu in de AI-producten van het bedrijf zit en dat op die manier de gegevens gelekt kunnen worden, met risico’s voor de privacy van miljoenen mensen. De aanklagers willen dat de zaak een ‘class action’ groepsrechtszaak wordt, waarop meerdere mensen kunnen intekenen, met een mogelijke schadevergoeding tot 3 miljard dollar. Microsoft en OpenAI hebben nog niet op de aanklacht gereageerd.

OpenAI heeft zijn generatieve AI, ChatGPT, eind vorig jaar gelanceerd. De chatbot heeft gezorgd voor een hele hype rond generatieve AI, maar is ook al van bij het begin controversieel omdat het niet duidelijk is op welke informatie het algoritme werd getraind, en hoeveel van die informatie bijvoorbeeld auteursrechtelijk beschermd is, of kan gezien worden als persoonlijke gegevens.