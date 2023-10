Amazon gebruikte geheim algoritme om prijzen op te drijven

Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gebruikte technologiereus Amazon een geheim algoritme om af te tasten hoe hoog het bedrijf zijn prijzen kan trekken. Het is een van de elementen die worden onderzocht door de Amerikaanse handelswaakhond FTC, die momenteel Amazons e-commerce-praktijken onder de loep neemt.

Onder de codenaam ‘Project Nessie’, zo stelde de Federal Trade Commission (FTC) vorige maand in een formele klacht richting Amazon, runde de tech- en e-commercegigant een algoritme dat de prijzen van producten en diensten oppompte. Als concurrenten, zoals retailreus Target, die prijsstijgingen volgden, bleven de prijzen op dat hogere niveau staan. Volgden ze niet, dan sprong het algoritme automatisch terug naar de eerdere prijs. Op die manier denkt de FTC dat Amazon, totdat het in 2019 stopte met de praktijk, de prijzen over verscheidene categorieën van producten kunstmatig heeft

Weglatingen

Niet plezierig voor consumenten, natuurlijk. En het hielp ook niet, zo stelde FTC-woordvoerder Douglas Farrar in The Wall Street Journal, dat informatie over het project die Amazon aan de overheidsdienst moest overhandigen heel wat weglatingen bevat. ‘We roepen Amazon nogmaals op om snel actie te ondernemen om de verwijderingen op te heffen, en het Amerikaanse publiek de volledige reikwijdte te laten zien van wat we beweren dat hun illegale monopolistische praktijken zijn’, verklaarde die tegen de krant.

Monopoliezaak

Het algoritme is maar een deel van een rechtszaak die de FTC heeft ingespannen tegen Amazon. De kern van die zaak is Amazons misbruik van zijn monopoliepositie. Amazon reageerde op de aangespannen rechtszaak dat de FTC ‘ernaast zit wat de feiten en de wet betreft, en we kijken ernaar uit om deze zaak voor de rechter te brengen.’