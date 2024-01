Apple dreigt miljarden te verliezen uit App Store nadat Hooggerechtshof VS beroep weigert

Ontwikkelaars van apps krijgen in de Verenigde Staten de mogelijkheid om iPhone-gebruikers door te verwijzen naar goedkopere betaalopties buiten het systeem van Apple. Dit kan het bedrijf uit Cupertino, dat fikse commissies aanrekent in zijn App Store, miljarden kosten. Dat volgt uit een besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om een beroepszaak niet in behandeling te nemen.

De eis om de regels van de App Store aan te passen komt voort uit de juridische strijd van Epic Games, de ontwikkelaar van het bekende spel Fortnite, tegen Apple. Omdat beide partijen naar aanleiding van een eerdere uitspraak beroep hadden aangetekend bij het Hooggerechtshof, hoefde Apple zijn beleid nog niet te wijzigen. Het Hooggerechtshof weigerde echter de beroepen te behandelen, en daardoor kan het vonnis van de lagere rechter alsnog van kracht worden.

Commissies omzeilen

Epic had een zaak aangespannen tegen Apple en claimde dat het bedrijf een monopolist is. Een rechter ging daar eerder niet in mee, maar vond wel dat Apple app-ontwikkelaars niet mag verbieden om consumenten te wijzen op het bestaan van andere betaalsystemen en van de mogelijkheid om aankopen te doen buiten de App Store.

Het gaat om een miljardenbusiness. Volgens analisten zullen aankopen binnen apps dit jaar goed zijn voor 182 miljard dollar (167 miljard euro). Apple rekent app-ontwikkelaars tot 30 procent commissie aan voor digitale goederen en diensten die zij verkopen via de App Store. De ontwikkelaars zullen die commissies nu kunnen omzeilen door klanten te verwijzen naar bijvoorbeeld online betaalplatforms.

Eind 2023 boekte Epic een zege in een gelijkaardige zaak tegen Google en diens appwinkel Play Store. Google kondigde in deze zaak aan in beroep te gaan.