Crypto-voortvluchtige Do Kwon uitgeleverd aan VS

Do Kwon, de Zuid-Koreaan die aan het hoofd stond van Terraform, is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De cryptomunten van zijn bedrijf crashten in 2022, en hij wordt verantwoordelijk gehouden voor een grote cryptocrash in de bredere markt.

Do Kwon is de oprichter van het cryptobedrijf Terraform Labs, dat de cryptomunten Terra Luna en TerraUSD uitgaf. De crash van die munten zorgde mee voor een stevige koersdaling in de bredere cryptomarkt. Daarom was de handelsregulator in de Verenigde Staten, de SEC, al een tijdje op zoek naar de man. Volgens de SEC heeft Terraform mogelijk fraude gepleegd door foute informatie over de munten te verspreiden.

De man was een tijdlang op de vlucht. Hij verliet Zuid-Korea nadat er een arrestatiebevel tegen hem werd uitgevaardigd, en werd uiteindelijk in 2023 in Montenegro opgepakt. Nu wordt hij dus uitgevaardigd naar de Verenigde Staten, waar hem een proces en mogelijk een lange periode in de gevangenis wacht.