Politie mag data van operatoren niet gebruiken bij corruptiebestrijding

Persoonsgegevens over telefoonverkeer die komen van telecomoperatoren, mogen wel gebruikt worden om zware criminaliteit te bestrijden, maar niet in de strijd tegen corruptie. Dat heeft het Hof van Justitie van de EU geoordeeld.

Een Litouwse procureur is door het openbaar ministerie in Litouwen uit zijn functie gezet na een disciplinaire maatregel wegens wangedrag. Die straf werd hem opgelegd omdat hij op een onrechtmatige manier informatie had verstrekt aan een verdachte en aan de advocaat van de verdachte tijdens een onderzoek voorafgaand aan het proces.

De ontslagen procureur vecht de beslissing aan bij de Litouwse rechtbank. Het wangedrag van de procureur werd namelijk vastgesteld op basis van gegevens die zijn bewaard door telecomoperatoren. Volgens de procureur zijn op die manier zijn rechten geschonden. Het Hof volgt die redenering. Gegevens die door providers worden bewaard, kunnen worden gebruikt om zware criminaliteit te bestrijden (onder de ePrivacy-richtlijn), maar niet om corruptiegerelateerd wangedrag te bestrijden.

Corruptiegerelateerd wangedrag is volgens de Europese wet minder belangrijk dan de bestrijding van zware criminaliteit. Rechtbanken van EU-lidstaten kunnen het Hof van Justitie van de EU vragen om een prejudiciële beslissing over de interpretatie van de Europese wetgeving. Het is nu aan de Litouwse rechtbanken om de zaak op te lossen in overeenstemming met de beslissing van het Hof.