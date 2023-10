Rechter verklaart Russische tak van Google failliet

De Russische dochteronderneming van Google is failliet verklaard door een rechtbank in Moskou, meldt het Russische staatspersbureau RIA. De lokale divisie van de Amerikaanse techreus zag zich vorig jaar al genoodzaakt tot het aanvragen van een bankroet omdat Russische autoriteiten beslag hadden laten leggen op de bankrekening van het bedrijf.

Door het beslag op de bankrekening kon het Russische onderdeel van Google leveranciers en werknemers niet meer betalen. Google verkocht ook al geen advertentieruimte meer in Rusland als reactie op de oorlog.

Onder grote druk

Het bedrijf weigert om commentaar te geven op het faillissement. Het concern staat in Rusland al langere tijd onder grote druk van de autoriteiten. Dat komt omdat Google er niet in zou slagen om alle advertenties, video’s, foto’s of berichten over de oorlog in Oekraïne te verwijderen die volgens de Russische overheid ‘illegale’ informatie bevatten.

Toch hebben de Russische autoriteiten de diensten van Google nog niet op zwart gezet, anders dan X en Facebook. Die platforms zijn in Rusland namelijk ronduit verboden. Volgens Google bleven de gratis diensten van het techbedrijf, zoals Maps, Android, YouTube en Gmail, ondanks alles beschikbaar voor Russen. Het is niet duidelijk of hier nog verandering in komt als gevolg van het bankroet.