SEC klaagt Musk aan in onderzoek naar overname Twitter

De Amerikaanse markttoezichthouder, de Securities and Exchange Commission (SEC), heeft Elon Musk aangeklaagd vanwege een vermeende overtreding van de effectenwetgeving bij een federale rechtbank in Washington.

Het onderzoek gaat over de vraag of Musk in 2022 federale financiële regels heeft overtreden toen hij aandelen kocht in Twitter, dat hij later omdoopte tot X. Het was de eerste stap die geleid heeft tot de overname van de socialemediasite voor 44 miljard dollar.

Midden december deed de SEC de miljardair een schikkingsvoorstel. Musk kreeg toen 48 uur de tijd om met de schikking akkoord te gaan, anders zou de toezichthouder in actie komen.

De SEC oordeelt nu dat Musk ‘niet tijdig’ heeft bekendgemaakt dat hij 5 procent van de aandelen van Twitter had verworven op 14 maart 2022. Volgens de wet had hij dat binnen de tien kalenderdagen moeten doen. Hierdoor heeft Musk een lager bedrag kunnen neertellen voor de aandelen, klinkt het.

De SEC klaagde Musk in oktober aan om de CEO van Tesla en SpaceX te dwingen te getuigen, nadat hij in september had geweigerd een hoorzitting voor het onderzoek bij te wonen. Musk had aangevoerd dat de SEC hem probeerde ‘lastig te vallen’ met meerdere dagvaardingen. In juli 2022 getuigde hij wel twee keer.