De bocht van de techbros

Het zijn iconische beelden. Broederlijk naast elkaar, schouder aan schouder. Letterlijk op de eerste en tweede rij – dus zelfs voor de kabinetsmedewerkers – stonden ze te blinken. Big tech leiders zoals Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai en Jeff Bezos kregen bij de inauguratie van Donald Trump de beste plaatsen. Breed glimlachend: tech bros onder elkaar. Enkel Zuckerberg zagen we maar weinig lachen en bleef z’n social akward zelve. Al ging hij wel viraal op zijn en andere sociale media. Niet wegens een Hitlergroet godbetert, maar wel omdat hij een blik wierp in het decolleté van Bezos’ vriendin: een van de weinige vrouwen in het techgezelschap, die er op diezelfde socials ook flink van langs kreeg wegens niet classy genoeg gekleed.

© Getty Images

Dat zegt op zich al wat, maar laat ons vooral niet vergeten dat de techmijnheren die first row zitjes niet echt kregen, maar eerder kochten. Het is frappant hoe snel ze zich een voor een achter de herverkozen president schaarden. Een soort van publieke en ronduit beschamende knieval. Wég met de eerdere principes, in with the new. De bocht van Musk is al langer gemaakt: zijn donaties aan de Trump-campagne van ruim 250 miljoen dollar leverden hem de mede-verantwoordelijkheid op van het Department of Government Efficiency (DOGE). De andere techleiders keerden hun kar pas nog. Zuckerberg werd ooit door Trump bedreigd met levenslange opsluiting als hij zich met de verkiezingen van 2024 zou bemoeien; die vond alle fact checking op Facebook maar niets. Voor Zuck is het nu ineens ook niet zo’n prioriteit meer. Wat commentaar van gebruikers – ‘community notes’ zoals dat niet toevallig ook op X heet – moet maar volstaan. Zuck schreef ook prompt een cheque van 1 miljoen dollar uit voor het inauguratiefonds.

Ook Jeff Bezos doneerde een miljoen. Voorafgaand aan de verkiezingen had de Amazon-baas én eigenaar van de Washington Post ook al de steun van de krant aan Kamala Harris laten vallen. Nu hoopt hij op steun voor zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin.

Schreef ook een miljoen dollar over: Alphabet-CEO Sundar Pichai. ‘Zijn’ Google ligt onder vuur bij een aantal Republikeinen vanwege zijn beleid om inhoud te modereren. Alphabet heeft ook nog twee antitrustrechtszaken aan het been in de VS, die Pichai ongetwijfeld wil laten torpederen. Maar net als zijn concullega’s hoopt hij ook op overheidscontracten en de kans om het AI-beleid vorm te geven.

Techleiders schaarden zich in sneltempo achter de herverkozen president. Wég met de eerdere principes, in with the new

Over AI gesproken: OpenAI-topman Sam Altman was ook van de partij. Hij doneerde ook 1 miljoen dollar, uit eigen zak. Satya Nadella zagen we dan weer niet, maar ook de Microsoft-CEO betaalde een miljoen en zat ondertussen al samen met de president om het over investeringen in AI te hebben. En dan hebben we het nog niet gehad over andere opmerkelijke gasten zoals Apple-CEO Tim Cook, TikTok-CEO Shou Zi Chew en Uber-CEO Dara Khosrowshahi die – jawel – ook een miljoen betaalde.

Om maar te zeggen dat de lange arm van Uncle Sam naar tech reikt, en dat tech die arm niet langer wegduwt. Het eigenbelang boven het algemeen belang? Geld boven principes? De openlijke knieval gaat over meer dan geld. Het gaat over een ommekeer van het beleid. Het terugdraaien van moderatie op sociale platformen, het niet langer bevechten van fake news en ook het stopzetten van DEI-programma’s. Trump wil af van programma’s rond diversiteit en inclusie en veel bedrijven in de VS zetten hun beleid voor minderheidsgroepen ondertussen effectief stop. Dat creëert druk op Europese bedrijven. Amerikaanse multinationals zullen misschien voor één richting kiezen en dat kan een rem zetten op het Europese diversiteitsbeleid. ‘We staan voor een Trumpiaans tijdperk en moeten kiezen hoever we daar in mee gaan’, zuchtte een directielid van een van onze grootste IT-bedrijven op een late nieuwjaarsreceptie. Ik hoop dat hij de juiste keuze kan en mag maken. Dit is een moment waarop onze eigen bedrijven een vuist kunnen maken en tonen dat ze wel nog geloven in het nut van DEI-programma’s en ze niet zomaar stopzetten. Onze steun hebben ze alvast.