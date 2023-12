Human Rights Watch: Meta censureert Palestijnse content

Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch worden posts met pro-Palestijnse inhoud systematisch minder getoond of zelfs vlakaf gecensureerd. Dat is niet de eerste keer in het decennialange conflict.

HRW zegt dat het beleid dat Meta toepast voor haar platformen Facebook en Instagram disproportioneel vaak inhoud van Palestijnen, of mensen die hun verhalen steunen of delen, minder bereik geeft of weghaalt. Een suggestie die al enkele weken wordt gemaakt op sociale media en nu ook door de organisatie zelf wordt herhaald.

In haar eigen onderzoek naar 1.050 posts (afkomstig van gebruikers uit zestig landen) die werden weggehaald of minder zichtbaar werden, ging het in 1.049 gevallen om pro-Palestijnse content en in slechts één geval om pro-Israëlische content.

De organisatie nuanceert wel dat dit geen totaalbeeld geeft omdat er in praktijk veel meer wordt gedeeld op sociale media over het conflict waarbij intussen meer dan 1.200 Israëli’s werden vermoord door terreurorganisatie Hamas en in reactie daarop meer dan 18.000 Palestijnen werden vermoord door het Israëlische leger. Ook drie Israëlische gijzelaars werden daarbij recent per ongeluk neergeschoten door het leger.

Van verwijderen tot minder zichtbaar worden

Human Rights Watch herkende zes manieren waarop inhoud van of over het oorlogsleed bij de Palestijnen wordt gecensureerd bij Meta.

Verwijderen van posts, stories en commentaren

Opschoring of permanent uitschakelen van accounts

Beperkt kunnen liken, delen of commentaar geven bij content

Beperkt andere accounts kunnen volgen of taggen

Beperkte functies op Instagram of Facebook Live, zoals het monetisatie of aanbevolen worden aan niet-volgers

Shadowbanning: aanzienlijk minder zichtbaarheid van individuele posts.

Niet de eerste keer

‘Human Rights Watch ontdekte dat de censuur van materiaal gerelateerd aan Palestina op Instagram en Facebook systematisch en globaal is. Meta’s inconsistente afdwinging van haar eigen beleid leidde tot het foutief verwijderen van content over Palestina.’

Maar HRW zegt dat dit soort praktijken bij Meta al langer aan de gang zijn. In het verleden zou het bedrijf dat hebben erkend en zich hebben geëxcuseerd met de belofte van beterschap. Dat is niet gebeurd, al is Meta daar wel consequent is. Zo beloofde het de afgelopen jaren ook beterschap rond privacy-inbreuken, de verspreiding van fake news, haat, racisme en oplichting. Maar ook die zaken zijn jaren later nog steeds niet grondig aangepakt.

‘In deze context, is Human Rights Watch van mening dat het gedrag van Meta haar faalt in haar verantwoordelijkheid rond mensenrechten,’ zegt HRW daarover.