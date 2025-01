‘Microsoft leverde technologische ondersteuning aan Israëlische militaire operaties in Gaza’

Verschillende documenten en experts wijzen op de rol van Microsoft in de militaire campagne die Israël in Gaza uitvoerde. Het bedrijf leverde commerciële tools, maar ook toegang tot AI en technische ondersteuning.

Verschillende documenten die de Britse krant The Guardian samen met het Israëlisch-Palestijnse +972 Magazine en het Israëlische Local verzamelde, beschrijven hoe Israël sterk steunde op cloudtechnologie van Microsoft sinds de het begon met het aanvallen van doelwitten in Gaza. De publicaties spraken ook met verschillende bronnen binnen de Israëlische defensie- en inlichtingendiensten.

Zowel de luchtmacht, grondtroepen en marine zouden daarbij gebruikmaken van het Azure cloud computing platform van het bedrijf. Daarnaast gebruikt het IDF ook Microsoft voor administratie, denk daarbij aan e-mail (Outlook), bestandsbeheer of documenten (Office).

Maar de cloudinfrastructuur werd volgens de documenten ook gebruikt voor inlichtingenactiviteiten. Tegelijk zou Microsoft het IDF ook toegang hebben gegeven tot het GPT-4 model van OpenAI. Intussen heeft OpenAI haar beleid aangepast en mag haar technologie niet meer worden gebruikt bij klanten in defensie of inlichtingendiensten.

Formeel geeft Microsoft geen commentaar op de deal. Volgens The Guardian is de medewerking van Microsoft een uitloper van een mislukte deal uit 2021. Daarbij ging het land met Amazon en Google in zee voor cloud in de publieke sector. Nadien zou er dan wel nauwer met Microsoft worden samengewerkt op defensie. Dat werd sinds de oorlog nog verder is uitgebreid omdat het land toen veel nood had aan rekenkracht en opslag.

Azure werd onder meer gebruikt voor militaire inlichtingen, waaronder spionagetechnologie. Zo zou er een systeem zijn, genaamd Rolling Stone, om de bevolkingsaantallen en de bewegingen van Palestijnen in de Westbank en Gaza te overzien.

De ondersteuning aan de oorlog, die duizenden burgerslachtoffers kostte, waaronder kinderen en baby’s, ging ook verder dan het puur afleveren van tools en infrastructuur. Zo zouden medewerkers en onderaannemers zowel op militaire basissen als op afstand technische ondersteuning hebben geboden aan het IDF.