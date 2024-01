Miljoenenboete voor Amazon in Frankrijk wegens controleren personeel

De Amerikaanse webwinkel Amazon is door de Franse privacywaakhond veroordeeld tot een boete van 32 miljoen euro. De pakjesreus controleert er zijn personeel ‘te opdringerig’, aldus de waakhond.

De Commission Nationale de L’Informatique et des Libertés (CNIL) oordeelt dat de monitoring door Amazon France Logistique van het personeel in de opslagplaatsen van het bedrijf ‘overdreven opdringerig’ gebeurt.

Het personeel wordt er uitgerust met scanners die registreren hoe de werknemers hun taken uitvoeren, zoals het verpakken van een artikel. Die gegevens worden onder meer gebruikt om de productiviteit en inactiviteit van het personeel te meten.

Volgens de waakhond is het gebruikte monitoringsysteem excessief. Het is immers niet toegelaten om zo nauwkeurig periodes van inactiviteit te meten. Ook het feit dat de snelheid waarmee artikelen worden behandeld wordt gemeten is volgens de CNIL excessief. Het bedrijf hield de verzamelde data volgens de privacywaakhond ook te lang bij.

In een reactie zegt Amazon niet akkoord te gaan met de conclusies van de waakhond en overweegt het in beroep te gaan tegen de boete.