Oekraïense techsector blijft groeien ondanks oorlog

De technologiesector in Oekraïne groeide het afgelopen jaar met zeven procent, zegt het Amerikaanse technologieblad Wired. Dit ondanks het feit dat er een oorlog woedt in het land.

Voordat Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel was de ICT-export vanuit het land aan het boomen als nooit tevoren: de 6,2 miljard euro die de sector opbracht in 2021 was het drievoud van het peil in 2016. Oekraïne was de ‘back-office van Europa’, met universiteiten die goed opgeleid, jong STEM-talent afleverden, dat zowel naar multinationale cliënten vloeide als naar een opkomende startupscene.

Die oorlog had daar verandering in kunnen brengen, met tienduizenden dode of gewonde burgers, miljoenen oorlogsvluchtelingen die het land verlieten, mannen die werden gemobiliseerd door de strijdmachten, en Russische aanvallen op kritieke infrastructuur die bedrijfscontinuïteit bij momenten lastig maakten. Maar dat bleek geen invloed te hebben op de tech-export vanuit het land, zegt Wired nu op basis van gegevens van de IT Association of Ukraine: die liet eind 2022 een groei zien van bijna 7 procent, ondanks het feit dat de Oekraïense economie met bijna een derde krimpte.

Lees ook: Britse miljoenen voor verbeteren cyberverdediging Oekraïne

Boeiende startups

Startups die momenteel opvallen, zo gaf Wired aan in een reportage in het land, zijn onder meer Djooky, een marktplaats waar fans in essentie aandelen in muziekartiesten kunnen kopen. Het platform heeft momenteel 200.000 geregistreerde gebruikers en inzendingen van artiesten uit meer dan 140 landen. Ander voorbeeld: Awesomic, dat voor een maandelijks bedrag bedrijven over de hele wereld met ontwerpers en ontwikkelaars matcht (de meeste van hen Oekraïeners). Het bedrijf, opgericht vlak na de Russische invasie, haalde 2 miljoen dollar (1,78 miljoen euro) op na een incubatieperiode bij Y Combinator in Silicon Valley.

Howly levert technische ondersteuning voor gebruikers hun dagelijks leven, zoals het hulp bieden bij het installeren van een smart tv, met Oekraïense experten aan de ander kant van de lijn. En gezondheidsplatform BetterMe, dat een beursgang moest uitstellen door de oorlog, zag in 2022 zijn personeelsbestand en de omzet met 20 procent groeien.

Vers geld

Oekraïense startups en techbedrijven haalden in de eerste maanden van 2022 ook zo’n 311 miljoen euro aan durfkapitaal op. Data van de Oekraïense overheid, waaronder de nationale bank, geven ook aan dat ICT-bedrijven in het land 95 procent van hun huidige internationale contracten hebben weten te behouden. De Oekraïense tech-industrie heeft ook nog altijd bijna 300.000 ontwikkelaars in dienst.