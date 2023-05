China slaat terug in de chipstrijd met verbod op halfgeleiders van Amerikaanse Micron

Een nieuwe slag in de strijd rond halfgeleiders tussen de Verenigde Staten en China: Peking waarschuwt voor veiligheidsrisico’s bij het gebruik van geheugenchips van het Amerikaanse technologiebedrijf Micron. De Chinese autoriteiten roepen bedrijven die werken met gevoelige gegevens, dan ook op niet langer te werken met de Micron-chips.

Volgens de Chinese Cyberspace Administration (CAC) vormen de chips ‘aanzienlijke veiligheidsrisico’s voor de toeleveringsketen van kritieke informatie-infrastructuur’ en bijgevolg ook voor de nationale veiligheid van China. De resultaten van de tests van de CAC volgen een maand nadat de autoriteiten hadden aangekondigd om de invoer van de Amerikaanse maker van geheugenchips onder de loep te nemen.

Dialoog

‘De infrastructuuroperatoren die werken met gevoelige gegevens in China, moeten stoppen met het kopen van producten van Micron’, klinkt het. China hanteert een brede definitie voor zulke operatoren, gaande van transportbedrijven tot gezondheidsondernemingen.

‘We hebben de conclusies van de regulator over het onderzoek van onze in China verkochte producten ontvangen’, reageerde Micron. Het Amerikaanse bedrijf zegt over volgende stappen na te denken en met de Chinese autoriteiten in dialoog te willen treden. De in Idaho gebaseerde onderneming is de op drie na grootste fabrikant van halfgeleiders ter wereld en heeft een marktaandeel van 20 tot 25 procent in de geheugenchipindustrie.

De Verenigde Staten en China zijn verwikkeld in een strijd rond de hoogtechnologische chips. De maatregel van de CAC lijkt een reactie te zijn op eerdere beperkingen. Zo zijn de Amerikanen al langer bezig met het afknijpen van de levering van hoogwaardige technologie aan het Aziatische land, om te voorkomen dat die voor militaire doeleinden kan worden gebruikt.