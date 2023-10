Europees Parlement wil alternatief voor massasurveillance

Een groep Europese parlementariërs uit verschillende partijen komt met een alternatief voor de omstreden anti-kinderpornowet. Die zou techbedrijven verplichten om alle content van gebruikers te scannen, met mogelijke gevolgen voor de privacy.

Het nieuwe voorstel, opgesteld door parlementsleden los van de Raad en de Commissie, zou kindermisbruik moeten aanpakken zonder massasurveillance van alle Europeanen, en gevaren voor encryptie.

De Europese Commissie werkt al enkele maanden aan een voorstel voor regelgeving die onder meer de verspreiding van kinderporno moet tegengaan. En net zo lang is er ook al kritiek op de voorstellen. Het eerdere voorstel zou techplatformen bijvoorbeeld vragen om automatisch alle toestellen van gebruikers te scannen op ‘Child Sexual Abuse Material’ (CSAM), en vraagt ook een einde aan echte end-to-end-encryptie. De automatische scan zou in het originele voorstel gebeuren via verplichte software op elk toestel, dat via AI gevaarlijk materiaal detecteert.

Daar zijn meerdere punten van kritiek op te geven. Zo lijkt het voorstel in strijd met de eigen privacywetgeving van de EU. De vraag is ook maar hoe accurraat de software zal zijn. Zal een trotse oma die een foto doorstuurt van haar zwemmend kleinkind op de CSAM-lijst kunnen komen? Zo’n 150 wetenschappers tekenden in juli bovendien een open brief waarin ze hun bezorgdheid uitten over de negatieve impact van de regels op privacy en cyberveiligheid.

Een reeks parlementsleden is het met die kritiek eens en komt nu met een nieuw voorstel dat techbedrijven en online platforms verplicht om preventieve maatregelen te nemen tegen kindermisbruik. Het gaat dan bijvoorbeeld om het controleren van de leeftijd van gebruikers. Accounts van kinderen op sites als Instagram of YouTube zouden ook standaard privaat moeten staan om te vermijden dat onbekenden hen benaderen.

Scanning wordt in het nieuwe voorstel naar de prullenbak verwezen, tenzij in specifieke gevallen. Wanneer een politiedienst bewijzen heeft dat bijvoorbeeld een chatgroep gebruikt wordt voor kindermisbruik, kan daar via de rechter een scan voor worden aangevraagd. Die scan zou ook alleen kunnen gebeuren voor platformen die niet end-to-end beveiligd zijn. Dat zou betekenen dat de wet niet langer achterdeurtjes bij encryptie eist.

Het nieuwe voorstel moet, als het goed gaat, besproken worden door de Raad van Europa (die bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten) en de Europese Commissie voordat er een finaal voorstel gestemd wordt.