Europees Parlement wil verbod op greenwashing en snelle veroudering van elektronica

Het Europees Parlement heeft nieuwe wetsvoorstellen goedgekeurd die consumenten beschermen tegen greenwashing door bedrijven en tegen de vroegtijdige veroudering van elektronica.

De nieuwe richtlijn met de naam Empowering Consumers for the Green Transition is vooral bedoeld om consumenten te helpen milieuvriendelijke keuzes te maken, en bedrijven aan te moedigen duurzame producten te maken met een langere levensduur. Het voorstel werd met een grote meerderheid goedgekeurd: 544 stemmen vóór, 18 stemmen tegen 17 onthoudingen.

Misleidende groene reclame

Het parlement schaart zich achter een verbod op het gebruik van algemene milieuclaims zoals milieuvriendelijk, natuurlijk, biologisch afbreekbaar, klimaatneutraal of eco, tenzij daar gedetailleerd bewijs voor is. Ook andere misleidende praktijken worden verboden, zoals beweringen over een volledig product terwijl die in feite slechts gelden voor een deel daarvan.

Het parlement wil dat alleen duurzaamheidskeurmerken mogen worden gebruikt die op officiële certificeringregels zijn gebaseerd, of door een overheidsinstantie zijn ingesteld.

Opladers en inktpatronen

Daarnaast pleit het parlement voor een verbod op ingrepen die de levensduur van een product verkorten of ertoe leiden dat goederen voortijdig slecht functioneren. Zo’n verbod moet ervoor zorgen dat producten langer meegaan. Ook mogen producenten de functionaliteit van een product niet beperken als het wordt gebruikt met reserveonderdelen of accessoires van andere bedrijven, zoals opladers of inktpatronen.

Verder moeten consumenten nog voor hun aankoop informatie krijgen over eventuele reparatiebeperkingen. Zo kunnen ze de keuze maken voor goederen die langer meegaan en gerepareerd kunnen worden.

Duidelijke informatie

‘De industrie zal niet langer kunnen profiteren van het maken van consumentengoederen die kapotgaan zodra de garantieperiode verstreken is’, zegt rapporteur Biljana Borzan van de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten. ‘Consumenten moeten duidelijke informatie krijgen over de mogelijkheden en kosten van reparaties. Op productlabels zullen de kopers kunnen lezen welke goederen gegarandeerd langer meegaan. En door alleen gecertificeerde en gefundeerde milieuclaims toe te staan, komt er een einde aan het oerwoud van valseclaims.’

De positie van het parlement volgt op een eerder standpunt van de Raad van de EU, waarin alle lidstaten zijn vertegenwoordigd, begin deze maand. Parlement en de lidstaten kunnen nu van start gaan met de onderhandelingen over de definitieve inhoud en formulering van de richtlijn.