Foxconn-oprichter stapt uit presidentsstrijd Taiwan

Foxconn-oprichter Terry Gou doet toch niet mee aan de presidentsverkiezingen in Taiwan, die in januari worden gehouden. Dat meldt persbureau Bloomberg, op basis van een verklaring van zijn team. Hij schuift zijn ambities opzij voor het ‘grotere goed’ van Taiwan, en hoopt dat een van de oppositiekandidaten de regerende Democratische Progressieve partij kan verslaan.

‘Voor de toekomst van de Republiek China (de officiële naam van Taiwan, nvdr.) kies ik ervoor mezelf op te offeren voor het grotere goed. Dit is mijn uiterste toewijding aan mijn vaderland, zegt Gou in de verklaring. Het besluit van de oprichter van technologiebedrijf Foxconn, dat onder meer de iPhones voor Apple maakt, lijkt voorlopig een einde te maken aan het jarenlange streven van Gou om president van Taiwan te worden.

Onderzoek

De voorbije weken gaf Gou aan vredesgesprekken met China te willen opstarten, en te willen optreden als bemiddelaar tussen Washington en Peking. Dat plan stuitte op verschillende obstakels. Zo loopt er in Taiwan een onderzoek, omdat Gou wordt verdacht van het aanbieden van contante betalingen in ruil voor handtekeningen van kiezers. De miljardair, die in 2019 aftrad als baas van Foxconn, wist eerder ruimschoots voldoende handtekeningen van kiezers te verzamelen om als onafhankelijke kandidaat te mogen meedoen aan de verkiezingen.

Het onderzoek in eigen land komt bovenop het onderzoek van China naar Foxconn, het bedrijf dat Gou in 1974 oprichtte. Het Chinese onderzoek wakkerde de zorgen aan dat hij vatbaar zou kunnen zijn voor druk van China als hij zou winnen. Het volgde op uitlatingen van Gou dat hij niet zou buigen voor Chinese dreigementen.

Ten laatste vrijdagavond moeten de kandidaturen voor het presidentschap formeel geregistreerd worden.