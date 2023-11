Microsoft gaat nepvideo’s verkiezingen VS aanpakken

Microsoft gaat in de aanloop naar de presidentsverkiezingen Amerikaanse politici helpen om nepvideo’s aan te pakken. Het softwareconcern heeft een hulpmiddel ontwikkeld waarmee gemanipuleerde foto’s en video’s kunnen worden herkend.

Met behulp van digitale watermerken moet straks op internet te zien zijn of beelden zijn bewerkt of gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Microsoft-president Brad Smith maakte dit bekend op de blog van het bedrijf. Het concern gaat het hulpmiddel voorlopig alleen aanbieden aan presidentskandidaten en hun campagneteams.

Deepfakes

Dit jaar zijn al verschillende ‘deepfakes’ opgedoken in de aanloop naar de verkiezingen. De Republikeinse presidentskandidaat Ron DeSantis werd in juni gestraft voor het publiceren van nepafbeeldingen van Donald Trump en zijn voormalige medische hoofdadviseur Anthony Fauci. In april verspreidde het Republikeinse Nationale Comité dan weer een nepvideo van de dreigende ondergang van de VS onder leiding van president Joe Biden.

Of de politici en hun campagneteams op het aanbod van Microsoft zullen ingaan, is nog de vraag. Hoewel Microsoft al langer waarschuwt voor deepfakes, investeert het bedrijf fors in de technologie waarmee de nepbeelden kunnen worden gecreëerd. Onlangs stak Microsoft 10 miljard dollar in OpenAI, het bedrijf achter Dall-E, dat de software levert waarmee beelden kunnen worden bewerkt.