Trump wil chipsubsidies VS schrappen

Amerikaans president Donald Trump wil de zogeheten Chips Act schrappen. Dat is een subsidie van tientallen miljarden voor de bouw van nieuw chipfabrieken in de Verenigde Staten.

Trump vertelde dat aan het Amerikaanse Congres. De chipwet is een subsidie die werd ingevoerd onder zijn voorganger John Biden. Bedoeling van de Chips Act is om meer chipfabrieken naar de VS te halen en het land zo minder afhankelijk te maken van logistieke centra in (voornamelijk) Azië.

Aan het Congres liet Trump weten dat hij de wet wil afschaffen en het geld wil gebruiken om de Amerikaanse staatsschuld te verminderen. De president is ervan overtuigd dat het invoeren van invoerheffingen hetzelfde effect zal hebben als een subsidie.