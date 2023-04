Alle sancties ten spijt: Rusland importeert voor ruim 1 miljard dollar aan moderne technologie

Rusland is er ondanks internationale sancties in geslaagd voor meer dan 1 miljard dollar aan technologieproducten zoals high-end processors te importeren. Een deel van de smokkelwaar zou zijn verzonden door een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf. Dat blijkt onder meer uit berichtgeving van de Financial Times en Nikkei.

Het verslag van de Financial Times over de illegale export baseert zich volgens The Register onder meer op een analyse door Maxim Mironov, een professor aan de IE Business School in Madrid die toegang had tot Russische douanegegevens. Mironov ontdekte dat een in het VK gevestigde onderneming, Mykines Corporation genaamd, producten naar Rusland verscheepte die waren gemaakt door Huawei, H3C, Intel, AMD, Apple en Samsung, zonder de juiste toestemming om dit te doen.

Verboden technologie

Hoewel waarschijnlijk niet alle technologie bedoeld is voor gebruik door het Russische leger of nationale veiligheidsdiensten, zou de toestemming vrijwel zeker zijn geweigerd, gezien de sancties tegen Rusland wegens de invasie van Oekraïne.

Sommige van de gegevens die door Mironov werden ontdekt, zijn naar verluidt bevestigd door handelsanalysebedrijf ImportGenius. Dat verstrekte gegevens aan Nikkei waaruit blijkt dat 570 miljoen dollar aan verboden technologie via China en Hongkong naar Rusland geëxporteerd is. Het gaat om 3.292 transacties ter waarde van minstens 100.000 dollar elk. Ongeveer 70 procent betrof producten van Amerikaanse chipmakers zoals (maar niet alleen) Intel, Advanced Micro Devices en Texas Instruments. De totale waarde van deze transacties bedroeg minstens 740 miljoen dollar.

De Financial Times en Nikkei hebben op basis van historische handelsstromen naar Rusland bepaald dat Mykines en de Chinese partijen die betrokken zijn bij de export, aanzienlijk meer zijn gaan uitvoeren naar Rusland nadat de sancties waren opgelegd.

Harde aanpak

De regering-Biden, die zich het afgelopen jaar sterk heeft gemaakt voor diverse sanctiepakketten, stelt op de hoogte te zijn van de routes die kopers gebruiken in door sancties getroffen landen om moderne technologie te importeren. Behalve Rusland zijn dat vooral Iran en Noord-Korea. De VS wil hard optreden om de illegale export aan te pakken.

In samenwerking met Dutch IT Channel.