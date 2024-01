Rusland lanceert deze week eigen versie van Wikipedia maandag

Volgens Russische mediaberichten wordt deze week Ruwiki gelanceerd, een Russische versie van de Wikipedia-internetencyclopedie. Volgens het Russische dagblad Kommersant werd medio 2023 begonnen met het testen van de site. Ook zouden er al meer artikelen op Ruwiki staan dan in het Russischtalige deel van Wikipedia.

De Russische president Vladimir Poetin zou in 2022 toestemming hebben gegeven voor nieuwe alternatieven voor Wikipedia. Het land heeft gezegd dat het nog niet van plan is om Wikipedia te blokkeren. Wikipedia is een van de weinige nog overgebleven onafhankelijke informatiebronnen in Rusland sinds de staat na de invasie van Oekraïne het blokkeren van online content opvoerde.

Boetes

Russische rechtbanken hebben Wikipedia wel een reeks boetes opgelegd over content die gerelateerd is aan Oekraïne.

De Russische krant Izvestia berichtte vorige week dat de meest gelezen Ruwiki-artikelen tijdens de test onder meer een lijst met doden in 2023 waren, de escalatie van het Arabisch-Israëlische conflict, de Russische militaire operatie in Oekraïne en de meest succesvolle films in Rusland.