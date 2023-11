Steve Wozniak, mede-oprichter van Apple, herstellende van lichte beroerte

Steve Wozniak is weer thuis nadat hij vorige week woensdag in Mexico City in een ziekenhuis was opgenomen. De mede-oprichter van Apple zou een lichte beroerte hebben gehad.

Het nieuws werd door Wozniak zelf bevestigd tegenover onder meer ABC News en The New York Times. Hij zegt dat hij ’s ochtends op zijn computer werkte, zich plots duizelig voelde en daarna ook problemen had met lopen. In het ziekenhuis in Mexico City werd een MRI-scan uitgevoerd, waaruit bleek dat Wozniak, die samen met Steve Jobs en Ronald Wayne Apple oprichtte in 1977, door een beroerte was getroffen.

Wozniak is een dag later al uit het ziekenhuis ontslagen, zo is nu bekendgemaakt, en vervolgens naar zijn woonplaats in de staat Californië gevlogen. In navolging van zijn beroerte annuleerde Wozniak diverse geplande buitenlandse reizen. Zo zou hij onder meer toespraken gaan houden in Dubai, Colombia en Azerbeidzjan.

In samenwerking met Dutch IT Channel.