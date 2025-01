Apple probeert met kortingen positie in China te verdedigen

Apple geeft zeldzame kortingen tot 500 yuan, omgerekend ongeveer 65 euro, op zijn nieuwste iPhone-modellen in China. Het Amerikaanse techbedrijf probeert met deze vierdaagse promotieactie zijn positie in China te verdedigen tegen de groeiende concurrentie van Chinese rivalen zoals Huawei.

De kortingen komen op een moment dat Chinese consumenten tamelijk terughoudend zijn geworden met hun uitgaven. Apple kampt daarnaast met een dalend marktaandeel in ‘s werelds grootste smartphonemarkt. Met name Huawei is een steeds grotere rivaal aan het worden van het Amerikaanse concern.

Apple viel in het tweede kwartaal van 2024 zelfs tijdelijk uit de top vijf van smartphoneverkopers in China. Maar het bedrijf herstelde zich enigszins in het derde kwartaal. De smartphoneverkoop van de onderneming in China daalde in die periode wel met 0,3 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de verkoop van Huawei met 42 procent steeg, becijferde marktonderzoeksbureau IDC eerder.

Huawei verlaagde afgelopen weekend eveneens de prijzen van verschillende toestellen. Dat ging om kortingen tot 3000 yuan, wat neerkomt op een veel grotere prijsverlaging dan die van Apple.