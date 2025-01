DeepSeek schudt niet alleen chipsector maar ook energiesector op

De snelle opmars van de Chinese AI-app DeepSeek maakt dat ook de verwachtingen bij energiebedrijven worden bijgesteld.

De nieuwe goedkope chatbot van de Chinese start-up is ontwikkeld met vrij toegankelijke technologie en gebruikt ongeveer 2000 AI-chips van Nvidia. Dat is slechts een fractie van de rekenkracht die doorgaans nodig wordt geacht om vergelijkbare AI-programma’s te trainen.

Dat heeft niet alleen aanzienlijke gevolgen voor de ontwikkelingskosten van AI, maar ook voor de energie voor de datacenters, het kloppende hart van de groeiende AI-sector. De AI-revolutie ging tot nu toe gepaard met de veronderstelling dat de behoeften aan rekenkracht en energie exponentieel zouden groeien. Bedrijven als Google, Microsoft en Amazon hebben daarom flink geïnvesteerd in zowel datacenters als middelen om ze van stroom te voorzien. Datacenters huisvesten de krachtige servers en andere hardware die AI-toepassingen laten werken en hebben veel energie nodig.

DeepSeek lijkt echter een snellere en goedkopere manier te hebben gevonden om kunstmatige intelligentie (AI) te ontwikkelen. Ook beleggers lijken dat te denken. Ze verkochten maandag niet alleen hun chipaandelen, maar stapten ook massaal uit de Europese en Amerikaanse energiebedrijven.

Het Amerikaanse energiebedrijf Constellation Energy, dat van plan is om aanzienlijke energiecapaciteit voor AI te bouwen, kelderde met meer dan 20 procent. Het Duitse energiebedrijf Siemens Energy verloor ook een vijfde aan beurswaarde.

Elektriciteitsverbruik

Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zijn datacenters goed voor ongeveer 1 procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. Het IEA verwacht dat het wereldwijde verbruik door datacenters volgend jaar kan verdubbelen ten opzichte van 2022 en ongeveer gelijk zal zijn aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van Japan.

Het Amerikaanse ministerie van Energie denkt dat het verbruik van datacenters tegen 2028 kan oplopen tot 12 procent van het totale verbruik in de VS. In 2023 was dat ruim 4 procent.

‘DeepSeek illustreert de bedreiging die een efficiëntere rekenkracht vormt voor elektriciteitsproducenten’, zei energiestrateeg Travis Miller van Morningstar. ‘We geloven nog steeds dat datacenters en het thema van elektrificatie positief zullen zijn voor de sector. Maar de marktverwachtingen voor het elektriciteitsverbruik door datacenters waren te ver doorgeschoten.’