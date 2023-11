Europese IT-uitgaven stijgen ondanks woelige economie

Terwijl veel bedrijven door woelige wateren varen, blijft de IT-sector grotendeels gespaard. De uitgaven in de sector zullen volgend jaar met 9 procent stijgen, dankzij cloudtransitie en de opkomst van AI.

Marktanalistenbureau Gartner becijfert dat er in Europa in 2024 1,1 biljoen dollar zal worden uitgegeven aan IT. Voor dit jaar verwacht het ook al dat de kaap van één biljoen dollar wordt overschreden. Het merendeel van die uitgaven komt wel uit drie landen. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk zijn samen goed voor 51 procent van dat bedrag.

Gartner merkt op dat IT als vrijwel enige sector recessiebestendig is. Wel ziet het bij CIO’s een shift naar IT-investeringen om te groeien, naar projecten die meer inzetten op kostenbeheersing, efficiëntie en automatisering. Kunstmatige intelligentie is een prioriteit, maar minder op uitgavenvlak.

Kijken we naar de klassieke vijf categorieën van Gartner dan valt op dat Software en IT services de grote groeiers zijn met respectievelijk 14,5 en 11,8 procent ten opzichte van 2023.

Personeelstekort

In de marge daarvan zegt Gartner dat er wel wat context nodig is bij sommige trends. Zo zijn de uitgaven rond datacenters stabiel genoeg voor de bestaande markt. Maar de nieuwe inkomsten in dat domein gaan hoofdzakelijk naar cloud, inclusief IaaS. Ook rond IT services merkt Gartner op dat veel bedrijven daar meer geld uitgeven omdat ze zelf met personeelstekorten zitten, wat maakt dat outsourcing soms noodzakelijk is.

Europe IT Spending Forecast (Millions of US Dollars)

2022 Spending 2022 Growth (%) 2023 Spending 2023 Growth (%) 2024 Spending 2024 Growth (%) Data Centre Systems 44,804 13.8 46,177 3.1 49,894 8.0 Devices 146,391 -13.3 125,483 -14.3 131,301 4.6 Software 184,362 2.6 211,182 14.6 241,837 14.5 IT Services 347,425 2.3 382,306 10.0 427,350 11.8 Communications Services 272,854 -6.1 285,269 4.6 297,749 4.4 Overall IT 995,836 -2.2 1,050,417 5.5 1,148,131 9.3

Source: Gartner (November 2023)