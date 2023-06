Gartner: Metaverse lost verwachtingen niet in

Marktanalist Gartner is kritisch voor de opkomst van het metaverse. De verwachtingen worden niet ingelost, de meerwaarde is beperkt.

Gartner publiceerde een rapport ‘Emerging Tech: Adopter Anti-patterns – Metaverse Use Cases Are Plagued by Low Adoption’ dat kon worden ingekeken door The Register. Daar toont het bedrijf een nuchtere kijk op virtuele omgevingen en stelt het dat VR-toepassingen die niet onder gaming vallen niet voldoen aan de verwachtingen op grote schaal.

Zo zijn immersive vergaderingen nog niet interessant genoeg om een metaverse ervaring te geven. Gartner erkent dat een virtuele vergadering leuk is om te proberen, maar algemeen wel afleidend werkt en weinig meerwaarde heeft. Tegelijk zijn avatars van te lage kwaliteit en zijn gezichtsuitdrukkingen die worden nagebootst vaak niet synchroon met je eigen bewegingen. Het zal ‘klassieke’ videovergaderingen ook niet vervangen stelt het.

Voor haar bevindingen sprak Gartner met 52 spelers in het metaverse, bedrijven die diensten of virtuele omgevingen leveren, en 170 gebruikers.

Gartner stelt dat vooral generation Z, geboren tussen 1996 en 2010, staat te springen voor virtuele omgevingen. Maar ook daar is dat verre van unaniem. 85 procent zegt geen interesse te hebben in merken in het metaverse. 43 procent blijft er van weg omdat ze het concept niet begrijpen naar eigen zeggen. Dat daarbij komt dat VR soms fysiek onaangenaam is en jongeren zich zorgen maken over privacy en veiligheid, helpt niet bij de adoptie.

Veel aandacht, weinig opbrengst

De bevindingen zijn opmerkelijk, maar tegelijk geen enorme verrassing. Sinds de naamsverandering van Facebook naar Meta, met bijhorende focus op het metaverse, is er zeer veel hype rond virtuele omgevingen. Maar de realiteit is dat VR headsets heel traag doorbreken en hun toepassingen vooral nuttig zijn in zeer specifieke professionele omgevingen. Ook Meta zelf boekt nog geen winst met haar virtuele activiteiten.

Data News sprak vorig jaar met enkele experts. Ook daar klonk het zelfs bij enthousiastelingen dat het momenteel nog hard zoeken is naar de juiste use cases en dat dat vandaag nog geen volwassen ecosysteem is.