Gemiddelde Europeaan genereert tien dvd’s aan data per dag

Van e-mails en video’s kijken tot de apps op onze smartphones en fitnesstrackers: we genereren per persoon en per seconde ongeveer 1,7 megabyte aan data. Dat levert op het einde van de dag tien dvd’s op aan enen en nullen.

Al die bytes worden ook verzameld en verwerkt, en opgeslagen in datacenters over de hele wereld. Tegen 2025 zullen er zo naar schatting 180 zettabyte aan opgeslagen data zijn. Dag is gelijk aan 180 miljard terabyte of het het equivalent van 6,8 miljard jaar onafgebroken Netflix-streaming. Eigenlijk veel te veel, want uit onderzoek blijkt dat 65 procent van de gegenereerde data uiteindelijk nooit worden gebruikt.

Stevige voetafdruk

De enorme berg gegevens zorgt bovendien voor een stevige voetafdruk, blijkt uit onderzoek van de Loughborough University, in het Engelse Leicestershire. Ons gemiddelde dataverbruik per jaar leidt – per persoon! – tot een uitstoot van zo’n 22 ton CO2, vergelijkbaar met 26 vluchten van Londen naar New York. Een ander schrikbarend voorbeeld: alle kiekjes die de inwoners van het Verenigd Koninkrijk met hun telefoon schieten, creëren elk jaar een CO2-uitstoot van 805.083 ton. Dat zijn niet minder dan 934.109 vluchten van Londen naar The Big Apple.

‘Digitale technologie speelt een cruciale rol in onze inspanningen om klimaatneutraalheid te bereiken, en doet dat nog altijd’, zegt hoogleraar Ian Hodgkinson. ‘Maar we moeten ons ook bewust zijn van de verborgen CO2-kosten die verbonden zijn aan de manier waarop de samenleving en organisaties digitale technologie gebruiken. De CO2-voetafdruk van gegevens identificeren en meten is essentieel voor toekomstige strategieën om de uitstoot van de economie te verlagen.’

Toegankelijk meetinstrument

Hodgkinson en zijn collega’s hebben daarom de Data Carbon Ladder ontwikkeld (zie ook de video bij dit artikel), een tool om databedrijven te helpen de impact van hun databeheer in kaart te brengen. Het systeem helpt mee te bepalen wat de ideale grootte is van de gewenste dataset, hoe vaak de data geactualiseerd moeten worden en hoe ze het beste opgeslagen kunnen worden. Daarbij wordt ook telkens de CO2-uitstoot van de verschillende opties berekend.

‘Met deze tool kunnen organisaties weloverwogen beslissingen nemen om hun impact op het milieu te minimaliseren en toch hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken’, zegt hoogleraar Tom Jackson, die het systeem mee ontwikkelde.