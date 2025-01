TikTok-gebruikers in VS schakelen over naar andere Chinese apps

Gebruikers van de TikTok-app in de Verenigde Staten zijn de voorbije dagen massaal overgeschakeld op alternatieve apps, vaak van Chinese makelij. Dat blijkt uit het overzicht van de meest gedownloade applicaties voor smartphones.

Xiaohongshu – of RedNote buiten China – staat nu op de eerste plaats in de ranking van Apple Store in de VS, bericht het persagentschap Bloomberg. In de Play Store voor Android-smartphones komt RedNote voor het eerst in de top tien. Ook de app van rivaal Lemon8 werd drie keer meer gedownload dan voorheen. De nieuwe gebruikers noemen zichzelf ‘TikTok-vluchtelingen’.

Het Chinese ByteDance moet de Amerikaanse versie van zijn populaire videoapp TikTok tegen 19 januari verkopen, anders mag die niet meer beschikbaar gesteld worden in de VS, besliste de regering-Biden. De beslissing kwam er om redenen van nationale veiligheid. Er loopt een procedure voor het Amerikaanse hooggerechtshof, maar dat heeft zich nog niet uitgesproken over de ban.

Consumenten zijn alvast massaal aan het overschakelen op alternatieven. TikTok telt in de VS meer dan 170 miljoen gebruikers.

Volgens het persagentschap Bloomberg zou ByteDance overwegen om TikTok te verkopen aan Elon Musk, maar dat werd door het bedrijf zelf afgedaan als ‘pure fictie’.