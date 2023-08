Zoom roept medewerkers terug naar kantoor

Zoom, het Amerikaanse bedrijf dat de hele wereld van thuis leerde werken, vraagt zijn medewerkers om vaker naar kantoor te komen. Het is een opvallende nieuwe stap in een – op dit moment nog voorzichtige – terugkeer van bedrijfsmedewerkers naar kantoorgebouwen.

In 2020 ontpopte Zoom Video Communications, voorheen een obscuur technologiebedrijfje met een videoconferencingplatform uit Silicon Valley-enclave San Jose, zich uit pure noodzaak tot een fenomeen. Een dat misschien wel de wereldeconomie van een instorting heeft gered door mensen vanaf hun keukentafel te laten werken tijdens een wereldwijd woedende pandemie: het aantal gebruikers dat dagelijks het platform gebruikte explodeerde van 10 miljoen in 2019 naar 300 miljoen tijdens het eerste pandemiejaar.

Maar nu is het welletjes geweest met al dat ongebreideld thuiswerken, vindt de onderneming: alle eigen medewerkers die binnen een straal van 80 kilometer rondom een van de kantoren van het bedrijf wonen, moeten minstens twee dagen per week weer op die bedrijfslocatie komen werken.

Niet blij mee

Dat heeft gevolgen voor een flink deel van de ondertussen 7.400 medewerkers die Zoom Video Communications op de loonlijst heeft staan: het bedrijf heeft, naast zijn Amerikaanse kantoren in San Jose en Denver, ook filialen in onder meer Amsterdam, Karlsruhe, Londen, Bangalore, Tokio en Sydney. Wie daar in de uitgebreide buurt van woont (rondom Amsterdam betekent dat bijvoorbeeld praktisch heel Nederland) mag zich dus weer vaker op kantoor melden.

Die aanpak, zo meldde een woordvoerder van het bedrijf aan The New York Times, is ‘het meest efficiënte voor Zoom’. De Amerikaanse krant vertelt dat Eric Yuan, de ceo van het bedrijf, vorige week nochtans heel wat tegenstand van zijn medewerkers kreeg toen hij de nieuwe regeling uit de doeken deed in een massale Zoom-meeting. Er klonk vooral frustratie over de noodzaak om weer te pendelen.

Niet de enige

De nieuwe regeling bij Zoom is een markante nieuwe stap in een trend die zich al eventjes aan het aftekenen was. Bij Google, Apple en Amazon moeten medewerkers al drie dagen per week naar kantoor komen. Volgens econoom Nick Bloom van de universiteit van Stanford, gespecialiseerd in hybride werken, is dat geen verrassing: de bedrijven in kwestie geven krankzinnig veel geld uit aan bedrijfsvastgoed, dat door de thuiswerkrevolutie minder rendeert.

Dat geldt ook voor Zoom, dat bijvoorbeeld in zijn hoofdzetel de flinke vastgoedprijzen van de Bay Area rond San Francisco mag betalen. In februari moest het bedrijf nog 1.300 mensen – 15 procent van zijn toenmalige personeelsbestand – doen vertrekken. ‘Ze betalen flink voor hun kantoor en hebben lokale mensen in dienst, met hoge Silicon Valley-lonen, zodat ze geen voordeel hebben aan volledig afstandswerk,’ zei Bloom tegen The New York Times.

Update: Zoom Video Communications bezorgde ons enkele uren na verschijnen van dit artikel volgend statement:

‘Wij geloven dat een gestructureerde hybrideaanpak – dat wil zeggen een vast aantal dagen dat werknemers in de buurt van een kantoor wonen op locatie moeten zijn – het meest efficiënt is voor Zoom. Als bedrijf zijn we in een betere positie om onze eigen technologieën te gebruiken, te blijven innoveren en onze wereldwijde klanten te ondersteunen. We zullen het hele Zoom-platform blijven gebruiken om onze medewerkers en verspreide teams verbonden te houden en efficiënt te laten werken.’