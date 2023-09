‘Apple en Microsoft zullen zich verzetten tegen de Digital Markets Act’

De Amerikaanse techreuzen Apple en Microsoft verwachten dat respectievelijk iMessage en zoekmachine Bing onder de Digital Markets Act (DMA) zullen worden gedefinieerd als ‘poortwachters’. Dat zijn bedrijven of bedrijfsonderdelen die de concurrentie door andere diensten bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Als de Europese Commissie dat inderdaad beslist, zijn beide techreuzen van plan daar bezwaar tegen aan te tekenen. Dit meldt de Financial Times.

De Europese Commissie maakt op korte termijn bekend welke bedrijven en bedrijfsonderdelen onder de DMA vallen. Het vizier is onder meer gericht op zogeheten poortwachters: bedrijven of onderdelen daarvan met tenminste 45 miljoen maandelijks actieve Europese gebruikers.

Apple stelt dat iMessage, de basis van zijn Berichten-app, minder dan 45 miljoen van zulke gebruikers telt, waardoor het platform niet onder de DMA kan vallen. Microsoft wijst dan weer op het wereldwijde marktaandeel van de zoekmachine Bing, dat uitkomt op ruim negen procent. Google daarentegen bezit maar liefst 83,5 procent van de markt. In de EU zou het aandeel van Bing bovendien slechts drie procent bedragen.

De DMA is bedoeld om de macht van Big Tech in te perken en stelt allerlei eisen aan poortwachters. Zo moeten zij gebruikers in de Europese Unie eenvoudig toegang geven tot concurrerende diensten en mogen ze de eigen diensten niet bevoordelen. Daarnaast moeten apps die een fabrikant voorgeïnstalleerd heeft straks eenvoudig weer te verwijderen zijn.

