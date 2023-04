EU bereikt akkoord over miljardensteun chipsector

De Europese Unie heeft zijn Chips Act goedgekeurd. Het akkoord moet Europa minder afhankelijk maken van de wereldwijde chipfabrikanten.

De Europese Chips Act, die meer dan een jaar werd onderhandeld, voorziet in 43 miljard euro aan investeringen voor de Europese chipsector. Bedoeling daarvan is het wereldwijde marktaandeel van de EU in de productie van chips te verdubbelen tegen 2030. Tegen dan zou een vijfde van de wereldwijde chips uit Europa moeten komen.

Aanleiding van dat alles zijn de oplopende geopolitieke spanningen, en de logistieke problemen die onder meer de pandemie met zich meebrachten. Een tekort aan chips zorgde de voorbije jaren bijvoorbeeld voor productievertragingen in de autosector. Daar komen ook de moeilijkere relaties bij tussen China en de VS, die de handel in hoogtechnologische chips lastiger maken. Om die reden kwam de VS zelf vorig jaar al met een subsidieplan voor inlandse chipproductie. Maar ook de EU wil dus minder afhankelijk worden van andere regio’s.

Het akkoord werd dinsdag goedgekeurd door de verschillende lidstaten en wetgever, zo meldt Eurocommissaris Thierry Breton. Onder meer Intel en TSMC zouden van plan zijn om chipfabrieken te bouwen in Duitsland, met steun van de extra subsidies.