Europa onderzoekt investering van Microsoft in OpenAI

De Europese Commissie gaat een onderzoek openen naar de investering van Microsoft in OpenAI en of dat de Europese concurrentieregels schendt.

Een concrete aanleiding wordt er niet genoemd, behalve een controle of de Europese wetgeving wordt nageleefd. OpenAI en Microsoft zijn beiden Amerikaanse bedrijven, maar zijn ook actief en fysiek aanwezig in in Europa. OpenAI kondigde recent nog een Iers Europees hoofdkantoor aan om alle Europese aansprakelijkheid te bundelen.

De relatie tussen Microsoft en OpenAI is bijzonder. Formeel is die laatste een nonprofit, maar heeft ook een commerciëel luik, waar Microsoft 49 procent van de aandelen bezit en fors investeerde. Dat wil ook zeggen dat Microsoft vandaag de technologie van OpenAI, hoofdzakelijk ChatGPT, integreert in haar eigen producten.

De Commissie wil weten ‘Of de investering van Microsoft in OpenAI moet bestudeerd worden onder de EU Merger Regulation’. Betrokken partijen kunnen daarbij hun ervaring en feedback geven, waarbij Europa in het tweede kwartaal alle perspectieven samenbrengt.

Virtuele werelden

De aankondiging slaat enerzijds op Microsoft en OpenAI, maar kijkt ook naar concurrentie in virtuele werelden en generatieve AI in het algemeen. Een deel van de focus ligt dus op de twee genoemde bedrijven, maar is daar ook niet tot beperkt.

‘Virtuele werelden en generative AI ontwikkelen zich snel. Het is fundamenteel dat deze nieuwe markten competitief blijven en dat niets in de weg staat van bedrijven die groeien en de best mogelijke innovaties naar consumenten brengen. We nodigen bedrijven en experts uit om ons te vertellen over concurrentiële kwesties die ze mogelijk zien in deze sectoren, terwijl we ook nauw kijken naar AI partnerschappen om zeker te zijn dat ze de markt niet verstoren,’ aldus Eurocommissaris voor mededinging Margrethe Vestager

De timing van het nieuws is dan weer minder een verrassing. Eurocommissaris Vestager bezoekt later deze week de Amerikaanse staat Californië waar ze een conferentie rond antitrust (mededinging) zal bijwonen en topmensen van Apple, Google en OpenAI zal ontmoeten.