Europa verankert recht om toestellen te herstellen

Wie een toestel koopt krijgt in de toekomst sneller en beter de optie om het te laten herstellen. De termijn waarin dat kan loopt vanaf dan op tot tien jaar na aankoop.

De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen die een aantal basisregels vastlegt voor wie toestellen koopt of verkoopt. Het doel is om minder afval te genereren, maar ook om de consument geld te laten besparen en toestellen langer te laten meegaan.

Binnen of buiten garantie

Gaat een toestel binnen de garantieperiode stuk, dan kan je als consument vragen om het gratis te herstellen. Dat kan vandaag in principe al, maar vaak krijg je dan een nieuw toestel en wordt het oude weggegooid.

In de nieuwe regelgeving is de verkoper verplicht om het toestel te herstellen als de kostprijs daarvoor lager of gelijk is aan de vervanging. Dat herstel moet ook binnen een redelijke termijn en zonder ongemak voor de consument.

Buiten de garantieperiode is de fabrikant, afhankelijk van het type toestel, vijf tot tien jaar na verkoop verplicht om herstelopties aan te bieden. Met uitzondering van producten die zodanig beschadigt zijn dat herstel onmogelijk is.

Herstellers vergelijken

Om een toestel te herstellen wil Europa ook nationale ‘matchmaking’ platformen voor hersteldiensten. Een online platform waar je een hersteller op locatie of specialisatie kan zoeken. Die herstellers moeten ook een European Repair Information Form voorzien waarin ze hun prijs en voorwaarden uniform communiceren. Dat moet het vergelijken van hersteldiensten makkelijker maken.

Het aangenomen voorstel slaat op vrijwel alle soorten consumentengoederen. De Commissie noemt onder meer vaatwassers, koeltoestellen, elektronische schermen, stofzuigers, servers en datadragers. Gsm’s, tablets en draadloze telefoons horen daar nog niet bij, maar komen binnenkort ook op die lijst.

Volgens de Europese Commissie zullen de regels in de komende vijftien jaar 15,6 miljard euro besparen voor aanbieders van toestellen. Voor consumenten die hun toestellen voortaan beter kunnen laten herstellen zou de besparing oplopen tot 176,5 miljard euro.