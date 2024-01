Google past Android en zoekfuncties aan in Europa

Binnen de EU zal de zoekmachine van Google er binnenkort licht anders uitzien en ook elders gebeuren wijzigingen. Daarmee wil het in regel zijn met de Europese Digital Markets Act.

Wie binnenkort zoekt naar bepaalde producten of diensten zal daar een ruimte zien waar een vergelijkingssite kan komen. Als gebruiker kan je ook kiezen om diens resultaten mee op te nemen.

Google noemt zelf hotels als duidelijkste voorbeeld, waarbij er op de homepage van Google ook directe leveranciers of prijsvergelijkers van hotels te zien zullen zijn. Met die wijziging zal ook Google Flights van de resultatenpagina verdwijnen.

Gatekeeper

De reden van die aanpassing is de DMA of Digital Markets Act van Europa. Die stelt vanaf maart strengere eisen aan zeer grote platformen met een zekere machtspositie. Daarbij worden zes bedrijven expliciet als ‘gatekeepers’ benoemd: Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft en Google-holding Alphabet.

Dat wil zeggen dat Google op haar zoekmachine, die nog steeds de meest gebruikte ter wereld is, ook ruimte moet geven aan andere spelers.

De wijziging in de zoekresultaten is de meest zichtbare. Ook op Android veranderen er zaken. Daar zal je vooral extra keuzeschermen krijgen waar je het linken van diensten of delen van data moet goedkeuren. Daarbij klinkt het dat dat niet doen, kan leiden tot beperkte functionaliteit.

Helaas zegt Google doorgaans niet wat er precies niet meer werkt of slecht werkt als je toestemmingen weigert. Wat maakt dat zo’n toestemming vaak gewoon wordt gegeven omdat de gebruiker niet wordt geïnformeerd over de details.

Het wordt wel makkelijker om data over te dragen naar andere diensten. Zo komt er een Data Portability API voor ontwikkelaars, een verlengstuk van Google Takeout.